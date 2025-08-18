Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ad Alessandria, catturato un uomo sospettato di essere l’autore di una serie di furti con strappo avvenuti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio nel centro cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagato, un cittadino straniero di 33 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti, avrebbe agito sempre con lo stesso modus operandi, prendendo di mira donne sole e sorprendendole alle spalle per sottrarre loro oggetti di valore.

Le indagini e la ricostruzione degli episodi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile di Alessandria hanno ricostruito 3 episodi distinti, tutti avvenuti nel cuore della città. Le vittime, sempre donne, sono state scelte con attenzione dall’autore dei reati, che le seguiva per un breve tratto prima di colpire. L’uomo, infatti, si avvicinava alle spalle delle sue vittime per coglierle di sorpresa, riducendo così al minimo la possibilità di una loro reazione e cercando di non essere riconosciuto.

Modalità operative e analogie tra i casi

Gli episodi contestati presentano numerose analogie, sia nella scelta delle vittime sia nelle modalità di esecuzione dei furti con strappo. L’indagato, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe agito con freddezza e rapidità, selezionando donne sole e seguendole per alcuni metri prima di agire. In uno dei casi, durante il tentativo di sottrarre una catenina d’oro, la vittima è stata spinta a terra, riportando delle lesioni. In un altro episodio, l’uomo è stato costretto alla fuga grazie all’intervento di un passante che ha interrotto l’azione criminosa. Nel terzo caso, invece, la resistenza della vittima ha impedito il completamento del furto, inducendo l’autore a desistere e a scappare.

L’arresto e la misura cautelare

La ricostruzione dettagliata degli eventi da parte degli investigatori ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per richiedere l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato. La misura è stata eseguita a Genova, dove l’uomo si era trasferito nel tentativo di far perdere le proprie tracce. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine delle due città e alla tempestività delle indagini.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un cittadino straniero di 33 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati analoghi. La sua esperienza nel commettere furti con strappo e la modalità con cui agiva hanno reso particolarmente difficile la sua individuazione. Tuttavia, la costanza degli investigatori e la collaborazione dei cittadini hanno permesso di ricostruire la sua condotta e di attribuirgli la responsabilità dei 3 episodi contestati.

La risposta delle istituzioni e l’importanza della collaborazione

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e polizia nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Gli episodi avvenuti nel centro di Alessandria hanno destato preoccupazione tra la popolazione, ma la prontezza delle vittime e l’intervento di un passante hanno contribuito in modo determinante all’identificazione e all’arresto del sospettato. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità.

Le indagini proseguono

Nonostante l’arresto dell’uomo, le indagini proseguono per verificare se vi siano altri episodi di furto con strappo a lui riconducibili. Gli investigatori stanno analizzando ulteriori segnalazioni e testimonianze per accertare l’eventuale coinvolgimento dell’indagato in altri reati simili avvenuti nella zona. La polizia invita chiunque abbia subito o assistito a episodi analoghi a rivolgersi alle autorità per fornire informazioni utili alle indagini.

La sicurezza nel centro cittadino

Gli episodi di furto con strappo avvenuti nel centro di Alessandria hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati. Le autorità assicurano che saranno intensificati i controlli e le attività di prevenzione per tutelare i cittadini, in particolare le persone più vulnerabili come donne e anziani, spesso bersaglio di questo tipo di reati.

Conclusioni

L’arresto del cittadino straniero di 33 anni rappresenta un importante risultato per la Squadra Mobile della Questura di Alessandria e per tutta la comunità. La tempestività delle indagini, la collaborazione tra le forze dell’ordine e il coraggio dei cittadini hanno permesso di interrompere una serie di furti con strappo che avevano creato allarme tra la popolazione. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire la sicurezza dei cittadini.

