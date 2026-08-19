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Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri in transito all’aeroporto di Malpensa. In dieci, tutte donne, sono state arrestate dalla Polizia di Stato. L’indagine, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i Minorenni di Milano, e che ha portato all’emissione delle misure cautelari in carcere per tutte le indagate, rivelato un consolidato “modus operandi”: le donne, sfruttando l’affollamento negli ascensori e nascondendo i movimenti con borse o giacche, distraevano le vittime per rubare con grande rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore. La ricostruzione dei singoli episodi e l’individuazione delle autrici hanno richiesto un lavoro di analisi e riscontro svolto dagli Agenti della Polizia di Frontiera. Fondamentale è risultato l’esame capillare delle immagini di videosorveglianza, il confronto dei fotogrammi con i fotosegnalamenti e i servizi di appostamento e pedinamento.