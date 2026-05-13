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Un 35enne e un 25enne, e una coppia di 52 e 33 anni, tutti di origine albanese, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel Milanese nell’ambito di un’indagine su furti in appartamento tra la Lombardia e le Marche per i primi due, e in Lombardia per i secondi due. Un terzo indagato, probabilmente rientrato in Albania, è ricercato. I primi tre sono ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra febbraio e aprile 2026: i due arrestati sono stati rintracciati nelle loro abitazioni a Vimodrone e Pioltello, nel Milanese. Nel corso delle attività investigative sono inoltre emersi elementi a carico di ulteriori due presunti complici, entrambi albanesi, ritenuti coinvolti in altri furti in abitazione commessi nel Nord Italia nell’aprile 2026. La coppia di indagati è stata rintracciata a Melzo (Milano). Sempre in provincia di Milano è stato trovato una sorta di covo, un box sotterraneo utilizzato come punto di partenza per le trasferte.