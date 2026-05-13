Furti seriali all'interno di abitazioni tra Lombardia e Marche, 4 arresti nel Milanese: video dell'operazione
Arrestati quattro albanesi nel Milanese per furti in abitazione tra Lombardia e Marche: indagini in corso.
Un 35enne e un 25enne, e una coppia di 52 e 33 anni, tutti di origine albanese, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel Milanese nell’ambito di un’indagine su furti in appartamento tra la Lombardia e le Marche per i primi due, e in Lombardia per i secondi due. Un terzo indagato, probabilmente rientrato in Albania, è ricercato. I primi tre sono ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra febbraio e aprile 2026: i due arrestati sono stati rintracciati nelle loro abitazioni a Vimodrone e Pioltello, nel Milanese. Nel corso delle attività investigative sono inoltre emersi elementi a carico di ulteriori due presunti complici, entrambi albanesi, ritenuti coinvolti in altri furti in abitazione commessi nel Nord Italia nell’aprile 2026. La coppia di indagati è stata rintracciata a Melzo (Milano). Sempre in provincia di Milano è stato trovato una sorta di covo, un box sotterraneo utilizzato come punto di partenza per le trasferte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.