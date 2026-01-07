Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette provvedimenti cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Carbonia contro una presunta associazione a delinquere responsabile di furti seriali ai danni di esercizi commerciali e concessionarie. Le misure, disposte dall’Autorità Giudiziaria di Cagliari, sono state eseguite dopo mesi di indagini avviate a seguito di una lunga scia di reati contro il patrimonio che, a partire da novembre 2023, avevano generato forte allarme sociale nel sud Sardegna.

Sette provvedimenti cautelari dopo mesi di indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha portato all’esecuzione di cinque provvedimenti custodiali in carcere, uno agli arresti domiciliari e uno di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I destinatari sono tutti uomini, di età compresa tra 23 e 42 anni, residenti tra Carbonia e Alghero, già noti alle forze dell’ordine. L’indagine, coordinata dalla Procura di Cagliari, è scattata dopo una serie di furti che avevano colpito supermercati, attività commerciali e aree di servizio nel basso Sulcis, oltre a una concessionaria e persino un’auto della Polizia Penitenziaria.

Un modus operandi audace e sistematico

Le azioni criminali, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano caratterizzate da un modus operandi particolarmente spregiudicato: i malviventi rubavano auto sul momento, le utilizzavano per compiere i furti e poi le incendiavano, nel tentativo di cancellare ogni traccia. Questo schema si è ripetuto in numerosi episodi, suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini e gli esercenti di Carbonia e dell’intera provincia del Sud Sardegna.

Associazione a delinquere e reati contro il patrimonio

Le indagini, avviate con metodi tradizionali e poi integrate da strumenti tecnico-scientifici, hanno permesso di raccogliere elementi indiziari sull’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere, composta da soggetti di etnia Rom domiciliati nel campo nomadi di Caput d’Acquas e da alcuni pregiudicati locali. Gli inquirenti hanno contestato agli indagati trentasei capi d’accusa, tra cui spiccano le cosiddette “spaccate” in supermercati e attività commerciali di Carbonia e San Giovanni Suergiu, furti in aree di servizio e concessionarie, oltre al furto di un’auto della Polizia Penitenziaria a Cagliari.

Il ruolo delle immagini di videosorveglianza

Determinanti per l’indagine sono state le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire i movimenti dei sospettati nonostante i tentativi di manomissione delle telecamere, spesso danneggiate con mazze e bastoni. Gli autori dei reati erano soliti agire con guanti e travisamenti per celare la propria identità, ma le riprese hanno comunque fornito elementi utili per l’identificazione.

Un’azione investigativa meticolosa

L’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Carbonia, supportata dal Nucleo Operativo e Radiomobile, si è distinta per la costanza e la precisione: ogni spostamento del gruppo è stato monitorato attraverso servizi di osservazione e pedinamenti mirati. La presenza capillare dell’Arma sul territorio si è rivelata decisiva non solo per la raccolta delle prove, ma anche per prevenire ulteriori fatti delittuosi che avrebbero potuto degenerare in episodi ancora più gravi.

Altri quattro denunciati e il ruolo dei basisti

Oltre ai sette destinatari di misure cautelari, altri quattro soggetti sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di aver collaborato come “basisti” o “ricettatori”. Per questi ultimi, il GIP del Tribunale di Cagliari non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi, valutando il loro coinvolgimento come marginale rispetto al nucleo principale dell’organizzazione.

Un’operazione interforze

L’operazione ha visto impegnati, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, anche quelli di Alghero, lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, le unità cinofile e un elicottero dell’11° NEC di Elmas. Un dispiegamento di forze che testimonia l’importanza attribuita al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela della sicurezza pubblica.

Il contesto: allarme sociale e sicurezza collettiva

La lunga serie di furti aveva generato un clima di insicurezza e allarme sociale, spingendo le autorità a intensificare i controlli e le attività investigative. Il GIP, riconoscendo la gravità della situazione e il pericolo per la collettività, ha disposto le misure cautelari nei confronti degli indagati, sottolineando la necessità di tutelare la sicurezza pubblica.

Il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella lotta ai reati contro il patrimonio, attività che si fonda sulla presenza quotidiana dei militari e sulla capacità di leggere le dinamiche locali. La determinazione a prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità diffusa resta uno degli obiettivi prioritari dell’Arma, a tutela della sicurezza della collettività.

