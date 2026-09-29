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Cinque arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Castel Guelfo (Bologna), dove un gruppo di cittadini romeni è stato fermato per furto aggravato in concorso ai danni di alcuni negozi del centro commerciale “The style Outlet”. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione della vigilanza interna, che ha permesso di individuare e bloccare i responsabili.

L’episodio in un centro commerciale a Castel Guelfo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio quando il personale addetto alla sicurezza del centro commerciale The Style Outlet di Castel Guelfo (Bologna) ha contattato il 112 NUE per segnalare la presenza di un gruppo sospetto.

Gli addetti avevano notato movimenti anomali sia all’interno degli esercizi commerciali sia nel parcheggio esterno, sospettando che fossero in corso dei furti ai danni dei negozi.

L’azione del gruppo e la richiesta di intervento

La situazione si è aggravata quando una commessa ha richiesto l’intervento della sicurezza, riferendo che una donna aveva appena commesso un furto e si era allontanata per evitare il controllo.

Grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, i Carabinieri sono riusciti a identificare i componenti del gruppo e a localizzare l’autovettura utilizzata dai sospettati.

Il controllo e la scoperta della refurtiva

Una volta individuato il veicolo, i militari hanno fermato il 41enne mentre depositava una borsa da donna all’interno dell’auto. La borsa, risultata schermata, conteneva capi di biancheria intima e un profumo, per i quali l’uomo non ha saputo fornire alcuno scontrino d’acquisto.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nel bagagliaio ulteriori capi di abbigliamento e diverse paia di scarpe, sottratti poco prima da alcuni negozi, per un valore complessivo di circa 930 euro.

L’arresto in flagranza e la restituzione della refurtiva

Poco dopo, i Carabinieri hanno individuato e fermato anche gli altri complici, che nel frattempo erano tornati all’autovettura. Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito, le cinque persone – tre uomini di 36, 34 e 41 anni e due donne di 37 e 52 anni, tutti originari della Romania e già noti alle Forze dell’Ordine – sono state arrestate in flagranza di reato. L’intera refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

L’operazione dei Carabinieri di Castel Guelfo si è distinta per la rapidità e la collaborazione tra il personale di sicurezza del centro commerciale e le forze dell’ordine. La sinergia ha permesso di interrompere l’attività illecita e di assicurare alla giustizia i responsabili, prevenendo ulteriori furti ai danni dei commercianti della zona.

IPA