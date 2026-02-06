Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti seriali e pericolo di recidiva: queste le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 36 anni a Caltanissetta dove la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di cinque episodi di furto aggravato in concorso commessi tra agosto e novembre dello scorso anno.

Furti seriali a Caltanissetta

L’arresto è stato eseguito su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un uomo di 36 anni, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e di un suo presunto complice.

Cinque furti in pochi mesi

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire la sequenza dei cinque furti aggravati attribuiti all’indagato e al coindagato.

Il primo episodio risale ad agosto, quando sono stati sottratti due fari con pannello solare da una proprietà privata. Nel mese di ottobre si sono verificati altri due episodi: il furto di un ciclomotore e un motociclo da un garage dopo aver forzato la serratura, e il furto di un altro ciclomotore, sempre da un garage, questa volta dopo aver rotto una rete metallica.

A novembre gli indagati avrebbero colpito ancora: prima il furto di un monopattino da un garage forzando la serratura, poi il furto di tre macchinette tagliacapelli, un monopattino e un phon per capelli da una barberia dopo aver sfondato l’ingresso con calci e spintoni.

Le modalità operative e le prove raccolte

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei due sospettati grazie alla visione di numerose immagini di videosorveglianza cittadina.

Le telecamere hanno permesso di documentare la presenza e le azioni degli indagati nei luoghi dei furti, fornendo elementi utili per l’emissione della misura cautelare.

Il rischio di reiterazione e la decisione del giudice

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo che l’indagato possa commettere altri reati simili, motivando così l’applicazione della misura restrittiva.

L’operazione, che ha visto impegnata la Polizia di Stato di Caltanissetta, rappresenta un ulteriore passo nella lotta ai furti e ai reati contro il patrimonio che colpiscono cittadini e attività commerciali del territorio.

IPA