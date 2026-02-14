Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e merce per un valore di mille euro recuperata: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Tre cittadini romeni, provenienti dalla provincia di Roma, sono stati fermati per furto aggravato e ricettazione dopo essere stati sorpresi a sottrarre prodotti da un supermercato e da un negozio della città. L’intervento è avvenuto nella giornata del 12 febbraio quando gli agenti, in abiti civili, hanno individuato i sospetti nel parcheggio di via Romana. Gli arresti sono stati convalidati e per i tre è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Tre arresti ad Arezzo

L’operazione si è svolta nella giornata del 12 febbraio nei pressi del supermercato Conad di via Romana, ad Arezzo. Una pattuglia della Squadra Mobile, impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, ha notato tre soggetti – un uomo e due donne – con atteggiamento sospetto all’interno di un’autovettura parcheggiata.

Gli agenti hanno deciso di monitorare i movimenti dei sospetti. Mentre l’uomo è rimasto all’interno dell’auto nel parcheggio, le due donne sono entrate prima nel negozio Maury’s, da cui sono uscite poco dopo depositando qualcosa nell’autovettura. Successivamente le due si sono dirette verso il vicino supermercato Conad. Qui gli operatori le hanno seguite e hanno osservato mentre asportavano vari prodotti alimentari, cosmetici e per la casa dagli scaffali.

Il fermo e la perquisizione

All’uscita dal supermercato le due donne sono tornate all’auto dove le attendeva il complice. A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando tutti e tre i soggetti. Durante la perquisizione personale e veicolare è stata rinvenuta la merce appena sottratta sia dal negozio Maury’s che dal supermercato Conad. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a circa mille euro, composta principalmente da prodotti cosmetici e per la casa.

Refurtiva e precedenti furti

Oltre alla merce appena trafugata gli agenti hanno trovato anche due buste contenenti ulteriori prodotti, risultati essere provento di precedenti furti commessi nella stessa giornata in altri esercizi commerciali. Tutta la refurtiva è stata sequestrata e i tre cittadini romeni sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura di Arezzo per le procedure di rito.

Dopo aver raccolto la denuncia dei titolari dei negozi colpiti e aver informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, i tre sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per ricettazione. Il giudizio direttissimo, emesso nella giornata successiva, ha visto la convalida degli arresti e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per tutti e tre gli indagati.

In aggiunta il Questore di Arezzo ha emesso nei confronti dei tre cittadini romeni il Foglio di Via obbligatorio dalla provincia per la durata di quattro anni. Questo provvedimento mira a prevenire ulteriori episodi di furto e a tutelare la sicurezza degli esercizi commerciali locali.

IPA