Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un denunciato e diversi beni sequestrati, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Forlì del Sannio (Isernia), dove un uomo di 56 anni è stato individuato come presunto responsabile di una serie di furti in abitazioni lasciate temporaneamente incustodite. Gli episodi sono stati registrati a febbraio, quando i residenti hanno segnalato le proprie case svaligiate al rientro dal lavoro fuori paese. L’uomo è stato fermato mentre tentava un nuovo colpo, grazie a un’azione coordinata delle forze dell’ordine.

Furti seriali vicino Isernia

La vicenda ha avuto inizio nella prima settimana di febbraio, quando alcuni cittadini di Forlì del Sannio (Isernia) hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo una giornata di lavoro fuori dal paese, trovandole completamente a soqquadro. I ladri avevano portato via gioielli, bomboniere, argenteria e altri beni di valore affettivo. In totale, almeno 5 abitazioni sono state saccheggiate, mentre altrettanti tentativi di furto sono stati sventati grazie ai sistemi di difesa passiva installati dai proprietari.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio sono partite subito dopo le prime denunce. Gli investigatori hanno raccolto indizi sia dai sopralluoghi nelle case colpite sia dal monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza del centro abitato. È emersa la presenza, nelle ore notturne, di alcuni veicoli intestati a persone non residenti, un dettaglio considerato anomalo soprattutto nelle fredde notti invernali. Il sospettato, per non attirare l’attenzione, utilizzava due autovetture diverse per i suoi spostamenti e le sue incursioni.

L’operazione e il fermo del sospettato

La svolta è arrivata la sera del 12 febbraio quando i Carabinieri, certi della presenza del presunto autore dei furti in paese per nuovi colpi, hanno deciso di cinturare la zona di interesse bloccando ogni possibile via di fuga.

Durante le ore notturne successive i militari sono riusciti a fermare l’uomo mentre viaggiava a bordo di una delle due auto già monitorate. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nel bagagliaio dell’auto alcune chiavi alterate, grimaldelli e vari arnesi da scasso, oltre a diversi articoli di bigiotteria, orologi da tavolo, utensileria in argento e stecche di sigarette. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sul possesso di tali oggetti.

Tutta la merce recuperata è stata posta sotto sequestro. Sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei beni sottratti. Il 56enne, originario della provincia, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Isernia. L’operazione ha permesso di restituire tranquillità alla comunità di Forlì del Sannio, come testimoniato dal plauso ricevuto dal sindaco Arch. Sergio Lerza e dall’intera popolazione.

IPA