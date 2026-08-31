Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ammonta a circa 300mila euro il bottino di sei furti con scasso messi a segno scardinando le macchinette per i biglietti ferroviari in varie stazioni del Milanese. Venivano arraffati sia il denaro in contante sia i biglietti. Per questo la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due persone, accusate di aver commesso i furti, e di una terza, che avrebbe fornito i veicoli rubati, usati per irrompere nelle stazioni. L’indagine ha riguardato sei furti, realizzati tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 in alcuni scali ferroviari della linea S3 (Saronno – Milano Bovisa – Cadorna), accomunati da un medesimo modus operandi: due persone, a bordo di un veicolo, facevano irruzione all’interno della stazione e, con strumenti da scasso, portavano via la cassetta di sicurezza dei distributori automatici di biglietti e il denaro contante.