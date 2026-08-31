Furti seriali per 300 mila euro alle biglietterie automatiche delle stazioni ferroviarie del Milanese, 3 fermi
Tre misure cautelari per i furti alle biglietterie automatiche: bottino di 300mila euro nel Milanese
Ammonta a circa 300mila euro il bottino di sei furti con scasso messi a segno scardinando le macchinette per i biglietti ferroviari in varie stazioni del Milanese. Venivano arraffati sia il denaro in contante sia i biglietti. Per questo la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due persone, accusate di aver commesso i furti, e di una terza, che avrebbe fornito i veicoli rubati, usati per irrompere nelle stazioni. L’indagine ha riguardato sei furti, realizzati tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 in alcuni scali ferroviari della linea S3 (Saronno – Milano Bovisa – Cadorna), accomunati da un medesimo modus operandi: due persone, a bordo di un veicolo, facevano irruzione all’interno della stazione e, con strumenti da scasso, portavano via la cassetta di sicurezza dei distributori automatici di biglietti e il denaro contante.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.