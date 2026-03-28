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Tre uomini sono stati arrestati per furto e tentato furto in provincia di Treviso, dopo essere stati individuati dagli investigatori della Squadra mobile di Padova. Il gruppo, specializzato in furti in abitazione, è stato scoperto in un appartamento a Noale, usato come base operativa. Gli arrestati sono stati trovati in possesso di oggetti preziosi e refurtiva. L’operazione è stata condotta in Veneto, dove la banda agiva da tempo.

Le indagini e l’arresto della banda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra mobile di Padova hanno portato a termine un’importante operazione contro una banda dedita ai furti in abitazione. Gli investigatori hanno individuato il gruppo criminale, composto da tre uomini di 37, 26 e 23 anni, all’interno di un appartamento a Noale, in provincia di Venezia. L’appartamento era stato affittato e utilizzato come base logistica per pianificare e mettere a segno i furti nella zona.

Il blitz e il ritrovamento della refurtiva

Durante il blitz, i poliziotti hanno sorpreso i tre uomini mentre si trovavano nell’appartamento. Gli agenti hanno rinvenuto oggetti preziosi e altra refurtiva, riconducibile ai furti commessi nei giorni precedenti. La presenza di questi beni ha permesso di collegare direttamente la banda ai colpi messi a segno in provincia di Treviso.

Il nascondiglio degli attrezzi da scasso

Le indagini hanno portato anche alla scoperta di un nascondiglio nei pressi di un canale a Salzano, a pochi chilometri dalla base operativa. In questo luogo, i poliziotti hanno trovato alcuni sacchi contenenti gli attrezzi utilizzati dagli arrestati per forzare le finestre delle abitazioni prese di mira. Questi strumenti erano fondamentali per l’attività criminale della banda, che agiva con metodo e organizzazione.

Ulteriori elementi raccolti dagli investigatori

Oltre agli attrezzi da scasso, sono state trovate ricetrasmittenti e abiti impiegati durante i furti. In un casolare abbandonato a Zerobranco, in provincia di Treviso, gli agenti hanno recuperato una coppia di targhe rubate, che venivano applicate di volta in volta sulla vettura della banda per eludere i controlli e commettere i furti. È stato inoltre sequestrato un lampeggiante blu, simile a quelli in dotazione alle Forze dell’ordine, probabilmente utilizzato per facilitare la fuga o per non destare sospetti durante gli spostamenti.

Il ruolo della base operativa a Noale

L’appartamento di Noale, affittato appositamente dal gruppo, rappresentava il fulcro delle attività criminali. Da qui, i tre uomini pianificavano i furti e custodivano la refurtiva prima di tentare di piazzarla sul mercato illegale. La scelta di una località tranquilla come Noale aveva lo scopo di passare inosservati e di avere un punto strategico tra le province di Padova, Venezia e Treviso.

IPA