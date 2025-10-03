Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Crema, dove nella mattinata dell’1 ottobre sono stati fermati due minori senza fissa dimora, ritenuti responsabili di furto, tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è stato reso necessario dopo un inseguimento iniziato a seguito di una segnalazione di effrazione a Cremosano, culminato con la cattura dei giovani e la restituzione di gioielli rubati per un valore di alcune decine di migliaia di euro.

La segnalazione e l’inizio delle ricerche

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella mattinata dell’1 ottobre quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Crema è arrivata una segnalazione da Cremosano. Una residente, rincasando, ha notato la sirena d’allarme di una casa vicina e ha visto un’auto con targa straniera allontanarsi velocemente con più persone a bordo. La donna ha prontamente fornito una descrizione dettagliata del veicolo, permettendo ai militari di diramare l’allerta alle pattuglie in zona.

L’intercettazione e l’inseguimento

Poco dopo, alle 09.40, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema ha intercettato l’auto sospetta a Sergnano, con quattro persone a bordo. Nonostante l’intimazione dell’alt, il conducente ha scelto di fuggire, dando il via a un inseguimento ad alta velocità. La fuga si è snodata tra le vie del centro abitato di Sergnano e lungo la SP 591 in direzione di Mozzanica (BG), con manovre pericolose che hanno messo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

L’incidente e la fuga nei campi

Giunti al confine con la provincia di Bergamo, i fuggitivi hanno tentato una manovra azzardata per imboccare una strada ciclopedonale, ma il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un guard rail e un semaforo all’incrocio. I quattro occupanti hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi nei campi agricoli circostanti. I militari si sono lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccare due giovani.

La colluttazione e l’arresto

Durante la fase di fermo, uno dei minori ha opposto una violenta resistenza, colpendo un carabiniere con gomitate e calci, causando lesioni che hanno richiesto l’intervento del pronto soccorso di Crema. Nonostante la colluttazione, i militari sono riusciti a immobilizzare i due e a procedere con la perquisizione personale e del veicolo.

Il ritrovamento della refurtiva

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una federa contenente collane, braccialetti, orecchini, spille e anelli in oro, diversi portagioie, denaro contante e un portafoglio. Gli oggetti sono stati subito sequestrati per ulteriori accertamenti.

Le indagini e il collegamento con altri furti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di collegare la refurtiva a un furto avvenuto poco prima in un’abitazione di Casale Cremasco – Vidolasco. Il proprietario, rientrato a casa verso le 09.45, aveva trovato una finestra forzata e constatato il furto di tutti i suoi monili in oro. La vicinanza tra il luogo del furto e quello dell’intercettazione dell’auto ha consentito di mettere in relazione i due episodi.

Le ricerche dei complici e gli sviluppi

Nel frattempo, con il supporto di altre pattuglie, sono proseguite le ricerche degli altri due fuggitivi, ma senza esito. I due minori fermati, privi di documenti, sono stati accompagnati presso la caserma di Crema per l’identificazione tramite fotosegnalamento.

Le accuse e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di furto, tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono stati quindi affidati a una comunità situata in un’altra provincia, in attesa della convalida dell’arresto. Il conducente dell’auto è stato inoltre sanzionato per guida senza patente.

La restituzione della refurtiva e la conclusione dell’operazione

La refurtiva, del valore di alcune decine di migliaia di euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Il veicolo, risultato a noleggio e intestato a un’altra persona, è stato rimosso e riconsegnato alla società proprietaria. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili e di restituire i beni sottratti alle vittime.

Il contesto territoriale e la collaborazione dei cittadini

L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: la tempestiva segnalazione della vicina di casa ha infatti consentito di avviare rapidamente le ricerche e di individuare i responsabili. La presenza di pattuglie sul territorio e la prontezza operativa dei militari hanno fatto la differenza nel risolvere il caso.

Le reazioni della comunità

L’arresto dei due minori e il recupero della refurtiva hanno suscitato sollievo tra i residenti delle zone interessate, spesso colpite da episodi di furto in abitazione. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare tempestivamente movimenti sospetti e di adottare misure di sicurezza per prevenire simili episodi.

Un fenomeno da non sottovalutare

Il caso di Crema si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso i reati predatori che colpiscono le abitazioni, spesso commessi da gruppi organizzati e con modalità sempre più sofisticate. Le indagini proseguono per identificare i complici ancora in fuga e per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

