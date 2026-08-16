Furto a Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati capolavori di Antonello Da Messina

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Clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina nella notte di Ferragosto. I ladri sono riusciti a eludere i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e si sono introdotti nelle sale espositive. Rubati alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, tra cui tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio.

Il furto al MuMe di Messina

Nella serata del 15 agosto, dei ladri si sono introdotti al MuMe di Messina mettendo a segno il furto di importanti opere d’arte.

I malviventi hanno agito con precisione, portando via tre tavole su cinque appartenenti al celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall’interno di una teca blindata.

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Sul posto sono immediatamente intervenute le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

A seguito del furto, il museo resterà chiuso il 16 agosto per compiere le indagini.

Il Polittico di San Gregorio

Il MuMe di Messina è conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina di cui illustra la storia e la cultura artistica.

Sul sito web ufficiale del museo si legge che il Polittico di San Gregorio, detto anche del Rosario, fu commissionato ad Antonello da Messina da Fabria Cirino, Badessa del monastero di Santa Maria extra moenia.

Era originariamente composto da sei tavole raffiguranti al centro La Madonna in trono col Bambino e angeli reggicorona, detta del Rosario, cosi come identificata dal simbolo iconografico, il Rosario, che poggia in basso sul gradino, ai lati i Santi Gregorio e Benedetto , nel registro superiore l’Angelo Annunciante e la Vergine Annunciata, la tavola centrale della cimasa, che probabilmente raffigurava il Cristo morto sorretto dagli Angeli, è andata perduta.

L’opera è tra le più rappresentative tra quelle firmate dall’artista rimaste nella sua città natale e dal 2013 fa parte dei Beni Inamovibili della Regione Siciliana.

Il commento della direttrice del museo

La direttrice del museo regionale di Messina, Marisa Mercurio, ha commentato l’accaduto sottolineando che lei e lo staff della struttura “siamo sconvolti“.

“Erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina. Una grande perdita per il museo, per la città, la comunità e il mondo dell’arte”, ha specificato.

“Ci sono indagini in corso da parte delle forze dell’ordine – ha inoltre fatto sapere la direttrice – e speriamo riescano ad arrestare i responsabili. Il furto è stato ieri intorno alle 21.50. Purtroppo sono riusciti ad eludere i sistemi d’allarme e tutti i sistemi di sicurezza”.