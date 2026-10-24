Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato denunciato per la ricettazione di 100 carte della serie Pokémon, One Piece e Pocket Monster, successivamente recuperate dalla Polizia di Stato di Parma. Il materiale, del valore stimato di 95.000 euro, era stato rubato da un’auto parcheggiata a Pero, in provincia di Milano.

Furto di carte Pokémon: le indagini e il ritrovamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Parma hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano nella giornata di lunedì 19 ottobre. Le indagini hanno permesso di individuare un canale di ricettazione e di risalire al giovane, incensurato, trovato alla guida di un’auto a San Prospero.

Nel bagagliaio della vettura gli investigatori hanno recuperato le carte: 52 carte erano in una borsa di tela e 48 carte in uno zaino. Gli accertamenti sui numeri identificativi hanno confermato che si trattava di parte della refurtiva sottratta il 17 ottobre. Le carte, appartenenti alle serie Pokémon, One Piece e Pocket Monster, sono state sequestrate in attesa della restituzione al proprietario.

La collezione: valore dichiarato di 2 milioni di euro

La vittima è un giovane collezionista e rivenditore italiano, arrivato a Milano per partecipare a Card Pro Milano, evento dedicato allo scambio e alla vendita di carte da gioco. Aveva trasportato la collezione in una valigetta lasciata nell’auto, per un valore complessivo dichiarato di 2 milioni di euro.

Durante la sosta nel parcheggio dell’hotel, ignoti hanno infranto il finestrino e si sono impossessati della valigetta, facendo perdere le proprie tracce. Il valore collezionistico delle carte recuperate è stato stimato in circa 95.000 euro. Il denunciato dovrà rispondere di ricettazione.

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