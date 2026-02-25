Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di circa 30 anni è stato arrestato per tentato furto e aggressione a pubblico ufficiale, dopo essere stato sorpreso a rubare in un negozio a Rimini. L’uomo è stato poi arrestato anche in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.20, presso il punto vendita Cisalfa Sport situato all’interno del centro commerciale Le Befane. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione per tentato furto. Un cittadino italiano, privo di documenti, è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre uno zainetto e una felpa dagli espositori del negozio.

Il tentativo di fuga e la resistenza

Durante le procedure di identificazione, prima di essere fatto salire sull’auto di servizio, il sospettato ha tentato la fuga. Gli operatori sono riusciti a raggiungerlo rapidamente. Nel corso delle operazioni di contenimento, l’uomo ha opposto una forte resistenza, colpendo ripetutamente al volto il capo pattuglia e causandogli una frattura al setto nasale.

L’intervento di un passante e l’arresto

Nonostante le lesioni riportate, l’agente è riuscito a bloccare e ammanettare l’uomo, grazie anche all’aiuto di un passante che è intervenuto prontamente. Il cittadino che ha prestato soccorso non è stato identificato nella concitazione del momento. Il Questore di Rimini ha invitato il passante a presentarsi in Questura per ricevere personalmente i ringraziamenti per il gesto di solidarietà.

Le conseguenze per l’agente e l’arrestato

L’Agente Scelto è stato trasportato al Pronto Soccorso locale, dove è stato dimesso con una prognosi di 41 giorni a causa delle lesioni subite. Dagli accertamenti è emerso che a carico dell’arrestato risultava un provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con ripristino della carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Pertanto, è stata data esecuzione alla misura restrittiva.

I reati contestati

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e false attestazioni a pubblico ufficiale.

IPA