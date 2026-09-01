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È stato recuperato e restituito al legittimo proprietario un orologio rubato a un bambino di 10 anni nel centro di Prato, grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato e all’utilizzo della tecnologia di geolocalizzazione. L’autore del furto è stato denunciato per ricettazione.

La tecnologia al servizio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando una cittadina di origine cinese ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Prato. La donna ha riferito che, poco prima, mentre si trovava nel centro città insieme al figlio di 10 anni, qualcuno aveva sottratto l’orologio giallo del bambino, lasciato momentaneamente su un muretto.

Determinante per la risoluzione del caso è stato il sistema di geolocalizzazione integrato nell’orologio. La madre, infatti, è riuscita a tracciare in tempo reale la posizione del dispositivo, segnalando agli operatori della Centrale Operativa lo spostamento dell’oggetto in un’altra zona del centro cittadino. Questo ha permesso agli agenti della Squadra Volante di intervenire con rapidità e precisione.

L’individuazione del sospetto e il recupero dell’orologio

Guidati dalle indicazioni fornite dalla madre e mantenendo un costante contatto telefonico con la vittima, gli agenti si sono precipitati nel punto indicato. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di disfarsi di un oggetto lanciandolo in un’aiuola. Il gesto sospetto non è passato inosservato agli occhi degli agenti, che hanno subito perlustrato l’area verde e recuperato un orologio giallo, perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dalla madre.

La denuncia per ricettazione

L’uomo fermato, di origini straniere, ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver trovato l’oggetto qualche ora prima. Tuttavia, la versione fornita non ha convinto gli agenti. Negli uffici della Questura, la madre del bambino ha formalizzato la querela, mostrando anche una fotografia dell’orologio di sua proprietà. Questo ha consentito la restituzione immediata del bene al piccolo Luigi e la denuncia dell’uomo in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Il lieto fine: la riconsegna dell’orologio

Il momento più emozionante della vicenda si è consumato quando l’orologio è stato riconsegnato al piccolo Luigi. Il bambino ha manifestato una gioia incontenibile nel riavere il suo amato orologio, un gesto che ha suscitato sincera felicità e gratitudine sia in lui che nella madre. Entrambi hanno voluto immortalare l’istante con una fotografia insieme all’agente Mario, protagonista dell’intervento.

IPA