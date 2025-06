Furto aggravato in ospedale a Como, così è stato derubato un infermiere: 48enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per furto aggravato a Como. Un 48enne tunisino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato fermato ieri mattina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una lunga lista di alias e precedenti penali, è stato colto in flagrante mentre tentava di sottrarre un portafogli all’interno dell’ospedale Valduce di Como.

Il furto all’ospedale Valduce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 11.00 di ieri mattina. Una volante è stata inviata presso l’ospedale Valduce di Como a seguito della segnalazione di un furto di un portafogli ai danni di un infermiere. Giunti sul posto, gli agenti sono stati indirizzati dalla vittima verso il sospettato, che si trovava ancora nei paraggi e che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di nascondere qualcosa nelle parti intime.

Il sospetto e la scoperta

L’infermiere ha raccontato agli agenti di aver notato l’intrusione del tunisino nella stanza adibita a ufficio e di averlo visto gettare qualcosa in un cestino per i rifiuti. Dopo un controllo del suo armadietto, ha constatato la mancanza del portafogli. Gli agenti hanno quindi preso in consegna l’uomo, accertando che si trattava della stessa persona che poche ore prima era stata allontanata dallo stesso ospedale per aver infastidito i presenti.

Il ritrovamento delle carte di credito

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto alcune carte di credito intestate proprio all’infermiere. Riportato in Questura, sono emersi i precedenti penali e di polizia a carico del 48enne, nonché numerosi alias con cui l’uomo si era dichiarato di nazionalità algerina. Vista la sua clandestinità e la reiterata condotta illegale, è stato arrestato per furto aggravato.

Le disposizioni del P.M. e il processo

Avvertito il Pm di turno delle operazioni svolte, è stato disposto che il 48enne tunisino venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo fissato per questa mattina alle 11.00. Gli agenti dell’ufficio immigrazione di Como, già al lavoro per il precedente fermo, stanno stilando una relazione tecnica per l’emissione di un ulteriore provvedimento amministrativo a suo carico.

