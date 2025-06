Furto aggravato in un negozio di Como, fermata donna di 65 anni: cosa ha rubato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per furto aggravato a Como. Una donna di 65 anni, di origine ucraina e residente in città, è stata accusata di aver sottratto merce da un negozio di articoli per la casa e la persona. L’intervento è stato richiesto dopo che la donna ha cercato di allontanarsi senza pagare, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17.30 di sabato in via Morazzone. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire presso un negozio dopo che era stato segnalato un furto di merce da parte di una donna straniera. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatto con la responsabile del negozio e hanno preso in consegna la 65enne, che era stata fermata dalla guardia di sicurezza del vicino centro commerciale.

Il tentativo di fuga

La titolare del negozio ha raccontato agli agenti di essersi accorta del furto quando la donna, uscendo dal negozio, ha fatto scattare l’allarme delle barriere antitaccheggio. La commerciante è riuscita a raggiungere la donna, che nel frattempo aveva accelerato il passo per entrare nel vicino centro commerciale, tentando di confondersi tra i clienti. Tuttavia, la guardia di sicurezza, accortasi della situazione, è intervenuta bloccando la donna fino all’arrivo della volante della Polizia.

Le conseguenze legali

Portata in Questura, la 65enne è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato di merce, nello specifico cosmetici del valore di 90 euro, che non sono stati restituiti all’avente diritto in quanto danneggiati. La donna è stata inoltre inserita in lista per un adeguato provvedimento amministrativo che sarà stilato a suo carico dai poliziotti della Divisione Anticrimine.

Per ulteriori dettagli sulla città di Como, è possibile consultare il portale dedicato.

Fonte foto: IPA