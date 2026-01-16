Furto aggravato in un supermercato Coop di Ravenna, ladro arrestato ma rilasciato immediatamente
Un cittadino egiziano è stato arrestato per furto aggravato alla Coop dell’Esp di Ravenna. Indagini in corso per identificare il terzo complice.
Furto aggravato e concorso nel reato sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino egiziano maggiorenne nel pomeriggio di ieri a Ravenna. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso, insieme ad altri due complici, a sottrarre merce dal supermercato Coop all’interno del centro commerciale Esp. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza del personale di vigilanza, che ha notato i movimenti sospetti dei tre individui tra gli scaffali.
Il comunicato della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando l’attenzione degli addetti alla sicurezza del supermercato Coop, situato all’interno del centro commerciale Esp, è stata attirata da tre individui che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. I vigilanti hanno osservato i loro movimenti, notando come i soggetti scrutassero con insistenza sia la merce sia l’ambiente circostante, comportamento che ha fatto scattare un monitoraggio discreto.
L’intervento della vigilanza e della Polizia
Il sospetto si è rivelato fondato quando, al momento del passaggio alle casse, il sistema antitaccheggio ha segnalato la presenza di merce non pagata. A quel punto, la vigilanza è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare due soggetti mentre il terzo è riuscito a dileguarsi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Ravenna, che hanno proceduto all’arresto del cittadino egiziano maggiorenne per furto aggravato in concorso. Per lui è stata disposta la liberazione immediata nella giornata odierna.
La posizione dei fermati e le indagini in corso
Il secondo individuo fermato, un minorenne, è stato deferito in stato di libertà, come previsto dalla normativa vigente. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare il terzo complice, che è riuscito a far perdere le proprie tracce subito dopo il tentativo di furto. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione l’intera dinamica dell’episodio e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.