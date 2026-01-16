Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e concorso nel reato sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino egiziano maggiorenne nel pomeriggio di ieri a Ravenna. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso, insieme ad altri due complici, a sottrarre merce dal supermercato Coop all’interno del centro commerciale Esp. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza del personale di vigilanza, che ha notato i movimenti sospetti dei tre individui tra gli scaffali.

Il comunicato della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando l’attenzione degli addetti alla sicurezza del supermercato Coop, situato all’interno del centro commerciale Esp, è stata attirata da tre individui che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. I vigilanti hanno osservato i loro movimenti, notando come i soggetti scrutassero con insistenza sia la merce sia l’ambiente circostante, comportamento che ha fatto scattare un monitoraggio discreto.

L’intervento della vigilanza e della Polizia

Il sospetto si è rivelato fondato quando, al momento del passaggio alle casse, il sistema antitaccheggio ha segnalato la presenza di merce non pagata. A quel punto, la vigilanza è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare due soggetti mentre il terzo è riuscito a dileguarsi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Ravenna, che hanno proceduto all’arresto del cittadino egiziano maggiorenne per furto aggravato in concorso. Per lui è stata disposta la liberazione immediata nella giornata odierna.

La posizione dei fermati e le indagini in corso

Il secondo individuo fermato, un minorenne, è stato deferito in stato di libertà, come previsto dalla normativa vigente. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare il terzo complice, che è riuscito a far perdere le proprie tracce subito dopo il tentativo di furto. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione l’intera dinamica dell’episodio e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA