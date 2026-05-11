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Eseguito un arresto per tentato furto aggravato presso la sede dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”. Un cittadino marocchino di 39 anni è stato fermato dopo essersi introdotto furtivamente all’interno del perimetro dell’edificio, grazie alla pronta segnalazione di un addetto alla vigilanza privata.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un addetto alla vigilanza privata, in servizio presso la struttura che ospita le redazioni dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”, ha notato la presenza sospetta di un uomo. Quest’ultimo si era introdotto furtivamente, scavalcando la cancellata esterna, all’interno del perimetro dell’edificio.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Barriera Nizza” sono intervenuti tempestivamente, individuando il sospetto all’interno del parcheggio della struttura. In quel momento, l’uomo era già stato fermato dal personale della vigilanza e da un militare dell’Esercito Italiano, impegnati nel presidio dell’area. Alla vista degli agenti, il trentanovenne ha tentato di divincolarsi per fuggire, ma è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Il materiale sequestrato

A seguito della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino dell’uomo diversi arnesi atti allo scasso. In particolare, sono stati sequestrati un “piede di porco” in ferro di circa 50 cm e un cacciavite, strumenti comunemente utilizzati per compiere reati come il furto e lo scasso. Il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Il contesto: la sicurezza nelle sedi giornalistiche

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza delle sedi giornalistiche, spesso oggetto di tentativi di furto o intrusione. La collaborazione tra vigilanza privata, forze dell’ordine e personale militare in servizio a Torino si è rivelata fondamentale per prevenire conseguenze più gravi e garantire l’incolumità delle persone e la tutela dei beni presenti all’interno della struttura.

IPA