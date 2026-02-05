Furto ai danni del dipendente di un supermercato a Latina, denunciato un 39enne Un uomo di Latina è stato denunciato per ricettazione e uso illecito di carte rubate dopo un furto ai danni di un dipendente di supermercato.

Un uomo denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Latina. L’episodio è stato originato da un furto avvenuto ai danni di un dipendente di un supermercato, che si è visto sottrarre il portafogli e ha subito l’utilizzo illecito delle proprie carte bancarie presso un esercizio commerciale della città.

Furto a un dipendente a Latina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un uomo, impiegato in un supermercato di Latina, ha denunciato il furto del proprio portafogli.

Poco dopo essersi accorto della mancanza di uno dei suoi effetti personali, la vittima ha iniziato a ricevere notifiche che segnalavano l’utilizzo delle sue carte di pagamento presso un punto vendita della città.

L’individuazione del sospettato

La vittima, resasi conto della situazione, si è recata immediatamente presso il negozio dove risultavano effettuate le transazioni sospette e ha contattato la sala operativa della Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a identificare il presunto responsabile. Nel corso dell’intervento sono stati ascoltati anche i dipendenti dell’attività commerciale in qualità di persone informate sui fatti.

Le operazioni di pagamento e il ritrovamento del portafogli

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il sospettato si sarebbe recato nel punto vendita dove ha effettuato tre operazioni di pagamento andate a buon fine utilizzando le carte sottratte.

Successivamente, dopo essere uscito e rientrato nel negozio, avrebbe tentato un quarto utilizzo della carta, senza però riuscirci. Sul luogo è stato anche rinvenuto il portafogli della vittima, ormai privo delle carte di pagamento e del denaro contante che vi erano custoditi.

Denuncia e stato delle indagini

L’uomo, nato nel 1987 e residente a Latina, è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Le autorità sottolineano che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza.

IPA