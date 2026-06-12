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Due fratelli sono stati arrestati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi a rubare rame dal cimitero di Forlimpopoli. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Meldola, con il supporto dei colleghi della Stazione di Forlimpopoli. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, sono stati fermati nelle prime ore del mattino mentre tentavano di allontanarsi dal luogo del reato con la refurtiva a bordo della loro auto.

Il controllo dei Carabinieri e l’arresto dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto intorno alle 4 di mattina, quando una pattuglia del Radiomobile di Meldola ha notato un’autovettura sospetta con più persone a bordo nei pressi del cimitero di Forlimpopoli. Alla vista dei militari, il veicolo ha lasciato rapidamente il parcheggio, destando ulteriori sospetti. I carabinieri hanno deciso di seguire e bloccare l’auto, trovando a bordo due uomini che si sono mostrati subito agitati e insofferenti al controllo.

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto, nascosti sul sedile posteriore, 9 manufatti in rame, piegati su se stessi. Gli oggetti sono risultati essere tubi pluviali e grondaie appena sottratti dalle mura di cinta del cimitero. La refurtiva è stata immediatamente sequestrata, in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari.

Oltre al rame rubato, i carabinieri hanno trovato nel bagagliaio dell’auto diversi strumenti atti allo scasso e potenzialmente pericolosi: un piede di porco, una sega manuale, un coltello da cucina, due cacciaviti a taglio e una tenaglia. Gli oggetti, per i quali i fermati non hanno saputo fornire una giustificazione valida, sono stati anch’essi sequestrati.

Le procedure dopo l’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, i due fratelli, rispettivamente di 41 anni e 38 anni, sono stati accompagnati presso gli uffici della Stazione di Forlimpopoli, dove è stato formalizzato l’arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, i due sono stati condotti presso le rispettive abitazioni e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

IPA