Furto al Louvre, la rivelazione sulla password del sistema di sicurezza che imbarazza i vertici del museo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Una sottovalutazione cronica e strutturale del rischio di furti”. Sono parole della ministra della Cultura francese Rachida Dati in merito al furto al museo del Louvre, che sarebbe stato facilitato da alcune falle nella sicurezza. Ad esempio secondo la stampa francese è emerso che la password per accedere al server della videosorveglianza del museo parigino fosse piuttosto facile da indovinare: LOUVRE. Cosa che avrebbe messo in un certo imbarazzo i vertici di uno dei più famosi musei del mondo.

Una password… imbarazzante

La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha ipotizzato che il furto al Louvre di Parigi possa essere stato commesso da semplici ladri.

E certo, se fosse confermata l’indiscrezione del quotidiano francese Libération, risulterebbe chiaro come non siano serviti stratagemmi da film o tecnologie sofisticate.

ANSA

Documenti del 2014 svelerebbero come la password per accedere al server della videosorveglianza del museo fosse decisamente facile da indovinare, visto che la parola era… LOUVRE. Proprio così, la password per accedere al sistema di sicurezza del Louvre, era Louvre.

A che punto sono le indagini

Già dieci anni fa, infatti, un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica concludeva: “Chi controlla la rete del Louvre può rendere più facile il furto di opere d’arte”. Detto, fatto. Per l’imbarazzo dei vertici del museo.

Le indagini intanto proseguono: quattro persone sono in carcere dopo l’arresto da parte della polizia di due nuovi sospetti (mentre altri tre sono stati fermati e poi rilasciati).

Si cerca ancora un complice che avrebbe fatto parte del commando e la ricerca prosegue anche sui possibili committenti. L’ultima operazione delle forze dell’ordine ha riguardato una coppia con figli che vive alla periferia nord di Parigi, a La Courneuve, che però nega ogni accusa, nonostante il Dna di entrambi sia stato rilevato sul cestello del montacarichi usato dai rapinatori per entrare nella galleria Apollo.

Chi sono gli ultimi due arrestati

La procuratrice Beccuau ha spiegato che le tracce dell’uomo, di 37 anni, sono “significative”, mentre quelle della donna, di 38 anni, potrebbero essere “Dna di trasferimento”, depositato cioè indirettamente con oggetti o persone.

Per ora il 37enne è incriminato per furto in banda organizzata e associazione a delinquere finalizzata a furto in banda organizzata, mentre la donna (che è scoppiata a piangere davanti ai giudici) lo è solo per complicità negli stessi reati.

Gli altri due arrestati, che erano stati fermati il 25 ottobre, avrebbero fatto parziali ammissioni. Secondo Le Figaro il 37enne era stato coinvolto, in passato, in un altro caso di furto, a Parigi, nel 2015, e aveva in totale undici condanne per furto, furto aggravato, reati stradali e atti di violenza.