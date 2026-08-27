Furto al Mak di Vienna, spaccano una teca e rubano un gioiello davanti ai visitatori

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un gioiello è stato rubato al Mak di Vienna, il Museo di arti applicate della capitale austriaca. Il furto è avvenuto nel pomeriggio del 27 agosto, intorno alle 14, davanti a numerosi visitatori presenti nelle sale. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero entrati nel museo fingendosi normali visitatori. Una volta all’interno, avrebbero improvvisamente infranto una teca di vetro, si sarebbero impossessati dell’oggetto esposto e sarebbero riusciti a fuggire senza essere identificati.

Furto al Mak di Vienna, la dinamica

Come riporta l’ANSA, stando a quanto riferito dalla polizia, i due uomini avrebbero agito rapidamente.

Dopo essere entrati nel museo come visitatori, avrebbero minacciato alcune persone presenti con un’arma.

Subito dopo avrebbero spaccato la teca e preso il gioiello, riuscendo poi ad allontanarsi.

Il furto è avvenuto in pieno orario di apertura e davanti ad altri visitatori, che hanno assistito alla scena.

Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire nel dettaglio i movimenti dei due responsabili prima e dopo la fuga.

Al momento non sono stati resi noti l’identità, la provenienza e il valore del gioiello sottratto.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli investigatori dell’Ufficio criminale regionale.

Gli agenti starebbero esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del museo e delle aree vicine.

Sarebbero in corso anche verifiche per individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili.

Alle indagini partecipa anche l’unità dell’Ufficio federale di polizia criminale specializzata nei reati contro i beni culturali.

Le autorità hanno chiesto la collaborazione dei cittadini.

Il museo Mak

Il Mak, acronimo di Museum für angewandte Kunst, è uno dei più importanti musei di Vienna dedicati alle arti applicate, al design e all’arte contemporanea.

Nel museo è attualmente in corso “Glanzstücke”, una grande esposizione che riunisce pezzi della collezione del Mak e circa 350 creazioni di alta gioielleria della maison francese Van Cleef & Arpels.

Secondo Kronen Zeitung, il gioiello rubato sarebbe una collana di diamanti di Van Cleef.

La polizia, però, non ha confermato ufficialmente né la natura dell’oggetto sottratto né il suo eventuale legame con la mostra.