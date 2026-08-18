Furto al museo di Messina, spunta anche la pista della mafia: "Storicamente interessata alle opere d'arte"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo regionale di Messina potrebbe avere anche una pista mafiosa. È una delle ipotesi al vaglio della Procura, che sta lavorando in più direzioni per ricostruire quanto accaduto nella sera di Ferragosto. E spunta anche l’ipotesi di una possibile complicità interna.

Furto a Messina, si aggiunge la pista mafiosa

A confermare che una delle piste ipotizzate riguarda la mafia è il procuratore di Messina, Antonio D’Amato.

“Ci stiamo chiedendo se su questo furto milionario non ci sia anche l’opera, il coinvolgimento della criminalità organizzata di tipo mafioso, storicamente interessata al furto delle opere d’arte“, ha dichiarato il magistrato, come riporta l’Agi.

ANSA

Il riferimento è al precedente più celebre della Sicilia: il furto della Natività di Caravaggio, avvenuto a Palermo nel 1969 e attribuito a Cosa Nostra. Il dipinto non è mai stato recuperato e si ipotizza che possa anche essere stato distrutto.

L’ipotesi di un basista

Relativamente al furto al museo di Messina, gli investigatori stanno però seguendo una pluralità di piste. Tra queste c’è anche quella di una possibile complicità interna. Ovvero di un basista, in altre parole.

Sotto esame ci sono infatti i sistemi di vigilanza e il comportamento degli addetti presenti nel museo la sera del furto. I quattro custodi in servizio quella sera sono stati messi in ferie forzate, in attesa delle valutazioni della Regione e dell’eventuale apertura di procedimenti disciplinari.

Si cerca di capire perché l’allarme sia stato spento dopo la sua attivazione. Sotto esame anche un ritardo nella comunicazione alle forze dell’ordine. La relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio, dovrà chiarire proprio questi aspetti.

I 15 minuti decisivi

Uno degli elementi sui quali si concentrano gli investigatori è l’intervallo di tempo compreso tra le 20.47 e le 21.02.

Alle 20.47 le telecamere interne hanno immortalato i ladri, con il volto coperto, mentre entravano in azione.

Alle 21.02, invece, sono state trovate in strada due delle tavole sottratte e, a quel punto, è stato contattato il 112.

Sono dunque 15 minuti che la Procura deve ricostruire nel dettaglio: cosa è accaduto all’interno del museo, quando è scattato l’allarme, chi lo ha ricevuto e perché non è stato immediatamente avvisato il numero di emergenza.