Furto al supermercato di via Dolomiti a Verona e dipendente ferito nella colluttazione, arrestato un 28enne

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Un arresto per rapina impropria e lesioni personali a Verona. Un cittadino marocchino di 28 anni è stato fermato dopo aver sottratto merce da un supermercato e aver aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 8:15 di ieri mattina in via Dolomiti, dove un uomo ha prelevato diversi prodotti dagli scaffali di un supermercato, superando le casse senza pagare. Il comportamento sospetto ha attirato l’attenzione del personale, che ha deciso di seguirlo all’esterno dell’esercizio commerciale per tentare di fermarlo.

L’aggressione e la fuga

Una volta raggiunto, il 28enne ha reagito con violenza, provocando la caduta di uno dei dipendenti che cercava di trattenerlo. Approfittando della situazione, l’uomo è riuscito a darsi alla fuga. Durante la corsa, nei pressi di un parco vicino, si è liberato della merce appena sottratta, lanciandola oltre una recinzione. Gli agenti intervenuti hanno poi recuperato i prodotti abbandonati.

Le ricerche e l’arresto

Le ricerche del sospettato sono state avviate immediatamente da più equipaggi delle Volanti, che hanno agito sulla base delle descrizioni fornite dai presenti e delle indicazioni sulla direzione di fuga. Poco dopo, l’uomo è stato individuato in via XX Settembre, dove è stato bloccato e sottoposto a controllo.

La perquisizione e i nuovi elementi

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nello zaino del fermato diversi generi alimentari. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che anche questa merce era stata sottratta da un altro esercizio commerciale della città, ampliando così il quadro delle condotte illecite contestate all’uomo.

Le conseguenze per il dipendente

A seguito della colluttazione, il dipendente del supermercato ha riportato una lussazione alla spalla destra, come accertato dal personale sanitario intervenuto. La prognosi è di 30 giorni per la guarigione delle lesioni riportate.

Precedenti e provvedimenti a carico dell’arrestato

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è risultato destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Verona, emesso nel giugno scorso. Alla luce degli elementi raccolti, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali e trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

IPA