Furto all'Inghilterra ai Mondiali Usa 2026, rubati palloni e scarpe dei calciatori: due arrestati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Non solo controlli alle frontiere, perquisizioni e polemiche sulla sicurezza. Le disavventure che stanno caratterizzando i Mondiali 2026 negli Stati Uniti registrano anche un altro episodio controverso. La Nazionale inglese guidata da Thomas Tuchel è stata vittima di un furto durante il trasferimento verso il proprio quartier generale di Kansas City, prima che i giocatori scendessero in campo per la loro prima sessione di allenamento. Un gruppo di ignoti è riuscito a rubare materiale tecnico, palloni ufficiali e scarpette appartenenti ai calciatori.

Cosa è stato rubato alla Nazionale inglese ai Mondiali 2026

La vicenda è avvenuta a pochi giorni dall’esordio dell’Inghilterra nella Coppa del Mondo e ha costretto la Football Association a collaborare con la polizia locale per ricostruire l’accaduto.

Le autorità hanno già effettuato due arresti, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità e recuperare tutto il materiale sottratto. Come riferito dagli investigatori, il furto è avvenuto durante il trasporto dell’attrezzatura dalla Florida al centro di allenamento dello Swope Soccer Village, nel Kansas.

ANSA

Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, alla squadra sono stati portati via palloni ufficiali del Mondiale, scarpe da calcio personalizzate di vari giocatori, incluse le stelle Harry Kane e Jude Bellingham, e altro materiale utilizzato per gli allenamenti quotidiani.

Due arresti per il furto al ritiro dell’Inghilterra

La polizia di Kansas City ha confermato di aver fermato due persone e ora si cerca di capire se i responsabili abbiano agito casualmente oppure se fossero a conoscenza del contenuto del mezzo che trasportava l’attrezzatura della Nazionale inglese.

Le autorità statunitensi non hanno precisato l’identità degli arrestati né ulteriori dettagli sulle accuse contestate. Secondo alcune ricostruzioni, parte del materiale sottratto sarebbe già stata recuperata, ma le verifiche sono ancora in corso e la Football Association non ha rilasciato commenti ufficiali.

I problemi dell’Inghilterra ai Mondiali negli Usa

Il furto odierno rappresenta soltanto l’ultimo episodio di una vigilia particolarmente movimentata per la Nazionale inglese.

Nei giorni scorsi i media britannici avevano raccontato anche di una sparatoria, avvenuta proprio nelle vicinanze dell’area destinata a ospitare il ritiro della squadra a Kansas City.

L’episodio non avrebbe avuto alcun collegamento con la Coppa del Mondo, ma aveva comunque acceso il dibattito sulla sicurezza nelle città ospitanti Nazionali e partite. Soprattutto in un frangente in cui l’amministrazione Trump ha imposto una stretta non indifferente alla sicurezza nazionale, dando luogo a vicende controverse.

In precedenza, durante il ritiro in Florida, la Nazionale inglese aveva inoltre dovuto fare i conti con condizioni climatiche particolarmente difficili. Al punto da adottare alcune misure straordinarie per aiutare i giocatori ad adattarsi alle alte temperature previste durante la competizione.

L’Inghilterra prepara l’esordio contro la Croazia

Nonostante l’incidente, la Nazionale inglese ha proseguito regolarmente il programma di preparazione. La squadra allenata da Tuchel è considerata una delle principali candidate alla vittoria finale e debutterà nel Gruppo L contro la Croazia il 17 giugno. Successivamente affronterà Ghana e Panama nella fase a gironi del torneo.

Prima dell’inizio del Mondiale, l’Inghilterra aveva svolto un periodo di preparazione in Florida, disputando alcune amichevoli di avvicinamento alla competizione. Lo staff tecnico conta ora di sostituire rapidamente l’attrezzatura mancante per evitare ripercussioni sul lavoro della squadra.