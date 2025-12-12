Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Rovigo. Un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina è stato fermato dopo aver sottratto merce per un valore di 440,18 euro dall’Interspar di Viale Porta Adige. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato trasferito in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, quando la Squadra Volante è intervenuta presso il supermercato Interspar di Viale Porta Adige a Rovigo in seguito a una segnalazione di furto.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

La segnalazione è partita da una commessa dell’esercizio commerciale, che ha notato movimenti sospetti da parte di un cliente. Gli agenti della Squadra Volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e identificato l’uomo che aveva appena commesso il furto. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, aveva nascosto la merce sottratta sia all’interno dello zaino che addosso, per un valore complessivo di 440,18 euro.

Resistenza e aggressione agli agenti

Durante le operazioni di accompagnamento presso gli uffici della Questura, l’uomo ha opposto una decisa resistenza agli agenti. Non solo ha minacciato i poliziotti, ma è arrivato ad aggredire fisicamente uno di loro, costringendolo a ricorrere alle cure mediche. Nonostante le difficoltà incontrate, gli operatori sono riusciti a portare a termine l’arresto e a trasferire il sospettato nelle camere di sicurezza della Questura.

Le conseguenze giudiziarie

Il cittadino marocchino, dopo essere stato trattenuto in Questura, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo. L’autorità giudiziaria ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere, in attesa degli sviluppi delle indagini.

