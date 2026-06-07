Furto alla casa d'aste Sant'Agostino a Torino, in 4 minuti portano via un bottino da oltre un milione di euro

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Bottino da oltre un milione di euro portato via dalla casa d’aste Sant’Agostino a Torino. Il furto sarebbe avvenuto in soli quattro minuti nella notte e alla vigilia di un’importante asta organizzata per il 9 e il 10 giugno. Tra gli oggetti trafugati ci sarebbe anche uno smeraldo colombiano da quasi 4 carati.

Il furto alla casa d’Aste Sant’Agostino

Il maxi furto alla casa d’aste Sant’Agostino a Torino sarebbe avvenuto intorno alle 4.20 e, per le modalità, ricorda un po’ quanto accaduto alcuni mesi fa al Louvre. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a bypassare i complessi sistemi di sorveglianza dell’edificio in corso Tassoni.

I ladri avrebbero portato via orologi e gioielli, per un valore totale di oltre un milione di euro, in appena quattro minuti.

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“Vedere le immagini è stato scioccante“, ha dichiarato la titolare, Vanessa Carioggia.

Il furto è stato messo a segno alla vigilia di un’asta, in programma il 9 e il 10 giugno, che secondo la Sant’Agostino “avrebbe celebrato l’eleganza senza tempo del gioiello d’autore e dell’alta manifattura italiana ed europea, proponendo una selezione di preziosi che attraversava epoche, stili e suggestioni differenti: diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini intrecciati in creazioni di straordinaria raffinatezza”.

Il bottino da oltre un milione di euro

Come riporta La Stampa, tra gli oggetti trafugati ci sarebbe un anello con al centro uno smeraldo colombiano di quasi 4 carati, affiancato da due diamanti taglio a mezza luna.

Portati via anche una coppia di orecchini firmati “Cantamessa“, in oro bianco a forma di fiore, con pavé di diamanti taglio brillante, accanto a una scenografica spilla anni ’60 in oro giallo e bianco, e un pezzo raro del Novecento, il raffinato girocollo semirigido firmato “Bondanza“, in oro giallo con elementi geometrici e linee spezzate in platino, esempio distintivo del design moderno italiano.

Rubata pure una rara tabaccheria francese in oro giallo databile al 1780-1790 circa, realizzata in epoca Luigi XV e numerosi orologi vintage firmati da maison storiche che hanno scritto pagine importanti della storia dell’orologeria del Novecento, come Rolex, Vacheron.

Gli oggetti recuperati

Durante la fuga, i ladri avrebbero perso degli oggetti preziosi che sono stati recuperati.

Tra questi, sarebbe stato ritrovato un bracciale tennis in oro bianco, impreziosito da diamanti taglio brillante di quasi 9 carati, di particolare colore e purezza.

Gli investigatori lo avrebbero individuato sul pavimento del salone, oltre a un raffinato Jaeger-LeCoultre Calendario e una spilla anni ’60 in oro giallo e bianco a forma di farfalla, con diamanti taglio brillante, smeraldi cabochon e taglio goccia, zaffiri e rubini.