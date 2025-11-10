Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia ha sventato un furto a Catania, dove nel quartiere Picanello due uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di portare via una macchinetta cambia monete da una sala bingo. I sospetti sono stati colti in flagrante e accusati di tentato furto aggravato e ricettazione.

L’intervento degli agenti e la fuga dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito grazie alla segnalazione di alcuni passanti che, insospettiti da movimenti anomali all’interno di una sala bingo nel quartiere Picanello, hanno immediatamente richiamato l’attenzione degli agenti della squadra volanti impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Gli agenti hanno notato due uomini, entrambi catanesi di 42 anni e 43 anni, intenti a trasportare all’esterno del locale una macchinetta cambia monete appena scardinata. Uno dei due indossava un passamontagna, mentre l’altro aveva il cappuccio calato sulla testa. Alla vista dei poliziotti, i sospetti hanno abbandonato la refurtiva e hanno tentato la fuga in direzioni opposte per evitare la cattura.

Il malore e l’arresto

Durante la fuga, il 43enne ha accusato un malore ed è caduto a terra. Gli agenti hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e successivamente hanno trasportato l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti. Il 43enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La cattura del secondo sospetto

Nel frattempo, il 42enne ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

Le accuse di ricettazione e il sequestro dell’auto

Entrambi i sospetti sono stati inoltre denunciati per ricettazione. Gli agenti hanno infatti accertato che i due erano arrivati presso la sala bingo di Catania a bordo di un’auto parcheggiata proprio davanti al locale, con il motore acceso e i sedili abbassati. Sebbene il veicolo non risultasse rubato, presentava evidenti segni di manomissione del blocco di accensione ed era intestato a una persona deceduta. L’auto è stata quindi sequestrata e affidata a una ditta specializzata per ulteriori accertamenti.

