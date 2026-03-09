Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo e un’espulsione nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Venezia. Un cittadino straniero è stato ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di una viaggiatrice e di false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti, è stato accompagnato in un Centro di Permanenza Temporanea in attesa di rimpatrio.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti dopo che una viaggiatrice, accortasi di essere stata vittima di furto, ha richiamato l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine.

I fatti: la dinamica dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito, la donna, pronta a partire dalla stazione, si è resa conto di aver subito un furto. Con voce concitata, ha intimato al presunto autore di restituirle quanto sottratto. La sua reazione ha attirato sia i viaggiatori presenti sia il personale della Polizia Ferroviaria, che si trovava in servizio nell’area.

L’uomo, vistosi scoperto, ha tentato di disfarsi del denaro gettandolo a terra e ha provato a fuggire. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse allontanarsi dalla stazione.

L’identificazione e il controllo

Fermato dagli operatori, il sospetto era privo di documenti e ha fornito agli agenti delle generalità che, in seguito, si sono rivelate false. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di due banconote, probabilmente parte della somma sottratta poco prima alla viaggiatrice. Le banconote erano state nascoste in una tasca dei pantaloni nel tentativo di occultarle.

Gli accertamenti e la denuncia

Accompagnato presso gli uffici della Polizia per ulteriori verifiche, il soggetto è risultato essere un cittadino straniero con diversi precedenti di polizia e in posizione irregolare sul territorio nazionale. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l’uomo era già registrato con generalità differenti rispetto a quelle dichiarate agli agenti durante il controllo.

Per questi motivi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Successivamente, è stato accompagnato presso un Centro di Permanenza Temporanea, in attesa di essere rimpatriato nel suo Paese di origine.

L’intervento della Polizia di Stato alla stazione di Venezia si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati nelle aree ferroviarie, con particolare attenzione alla tutela dei viaggiatori e alla sicurezza pubblica.

