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È di quattro arresti il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di un furto in abitazione avvenuto a Gioia Tauro nell’agosto 2025. I presunti responsabili, tutti cittadini rumeni, sono stati individuati e localizzati all’estero grazie a una complessa indagine internazionale, che ha visto la collaborazione tra le autorità italiane, Europol e Interpol.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo un furto ai danni di un anziano residente a Gioia Tauro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due donne di 22 anni e un uomo della stessa età, insieme a un complice di 24 anni, tutti di nazionalità rumena, avrebbero architettato un piano ben organizzato. Le due donne si sarebbero avvicinate alla vittima con un pretesto, distraendola e permettendo così agli altri due complici di introdursi nell’abitazione.

Una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato in diversi locali della casa, impossessandosi di gioielli, oggetti di valore, documenti personali, carte Bancomat e persino di un’arma da fuoco regolarmente detenuta, completa di munizioni. Terminato il colpo, il gruppo si è allontanato rapidamente a bordo di un’auto con targhe straniere, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

La fuga e i prelievi con il Bancomat rubato

Le indagini, avviate immediatamente dopo il furto, hanno permesso agli agenti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro di ricostruire il percorso di fuga dei sospetti. È stato accertato che, poche ore dopo il reato, i quattro hanno effettuato diversi prelievi di denaro presso sportelli automatici nella provincia di Vibo Valentia, utilizzando il Bancomat sottratto alla vittima. Successivamente, si sono allontanati dal territorio nazionale, rendendosi irreperibili.

L’identificazione dei responsabili

Determinante per l’identificazione dei presunti autori del furto è stato il lavoro della Polizia Scientifica. I rilievi dattiloscopici effettuati nell’abitazione hanno consentito di risalire all’identità dei quattro soggetti, due dei quali sono stati anche riconosciuti dalla persona offesa. Ulteriori elementi sono stati raccolti attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei lettori di targhe presenti sul territorio nazionale.

Le ordinanze di custodia cautelare e la cooperazione internazionale

Sulla base delle prove raccolte, l’Autorità Giudiziaria ha emesso quattro ordinanze di custodia cautelare. Tuttavia, l’esecuzione dei provvedimenti non è stata immediata a causa della fuga dei sospetti all’estero. Grazie alla collaborazione tra le autorità italiane, Europol e Interpol, è stato possibile localizzare i quattro cittadini rumeni fuori dai confini nazionali.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha quindi emesso i Mandati di Arresto Europei, che hanno permesso alle autorità competenti di procedere alla cattura dei sospetti. Al momento, tre persone sono già state estradate in Italia, mentre l’ultimo componente del gruppo si trova ancora detenuto in Belgio, in attesa di estradizione.

L’iter processuale e il significato dell’operazione

Con il trasferimento in Italia, i tre soggetti sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che proseguirà l’iter processuale per accertare le rispettive responsabilità. L’operazione rappresenta il risultato di un’articolata attività investigativa e della stretta collaborazione tra le forze di polizia italiane e gli organismi di cooperazione internazionale, confermando l’efficacia del coordinamento nella lotta ai reati contro il patrimonio e nella ricerca dei latitanti oltre confine.

L’indagine ha dimostrato come la sinergia tra le diverse forze dell’ordine e la cooperazione internazionale siano strumenti fondamentali per contrastare efficacemente i furti e garantire la sicurezza dei cittadini. Il caso di Gioia Tauro si inserisce così tra gli esempi di successo nella lotta alla criminalità transnazionale.

IPA