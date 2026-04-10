Furto con la tecnica delle monetine a Massa Lombarda, poi la fuga folle e lo schianto: 35enne arrestato

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Eseguito un arresto dai Carabinieri a Massa Lombarda (Ravenna), dove un cittadino straniero di 35 anni è stato fermato per resistenza a Pubblico Ufficiale e fuga per omissione ad obblighi verso agenti. L’uomo, insieme a due connazionali di 31 e 28 anni, è stato inoltre deferito per furto aggravato in concorso. I tre sono stati individuati dopo una rocambolesca fuga ad alta velocità, culminata nel territorio di Mordano, a seguito di un colpo messo a segno con la cosiddetta “tecnica delle monetine” ai danni di una pensionata.

Operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito durante un servizio di pattugliamento nel centro abitato di Massa Lombarda. Gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e hanno intimato l’alt, ma il conducente ha scelto di non fermarsi, dando così il via a un inseguimento ad alta tensione.

La fuga pericolosa nel centro abitato

La situazione si è rapidamente aggravata quando il conducente ha accelerato, attraversando strade contromano, ignorando un semaforo rosso e compiendo sorpassi rischiosi. Durante la fuga, i tre hanno messo in pericolo la sicurezza di pedoni e automobilisti, passando anche vicino a locali pubblici e a una scuola media. I Carabinieri, nel tentativo di fermare il veicolo, hanno dovuto adottare manovre mirate per evitare che la corsa diventasse una minaccia ancora più grave per la cittadinanza.

La conclusione dell’inseguimento a Mordano

L’inseguimento si è concluso nel Comune di Mordano (Bologna), dove il veicolo, a causa della velocità sostenuta, è uscito di strada. I tre occupanti hanno tentato una breve fuga a piedi, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati dai militari, che li hanno poi condotti in caserma per gli accertamenti di rito.

Il recupero della refurtiva e la tecnica delle monetine

Durante le concitate fasi dell’inseguimento, uno dei passeggeri ha lanciato dal finestrino un sacchetto di plastica, subito recuperato dalle pattuglie di supporto. All’interno è stata trovata una borsa da donna, risultata poi essere stata sottratta poco prima a una pensionata nel parcheggio di un supermercato a Sant’Agata sul Santerno. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto: i tre malviventi avevano utilizzato la cosiddetta “tecnica delle monetine”, un metodo che consiste nel simulare la caduta di alcune monete per distrarre la vittima, solitamente una donna anziana e sola, e sottrarle la borsa dal carrello o dall’auto.

Le accuse e le conseguenze

Al termine delle verifiche, il cittadino straniero di 35 anni è stato arrestato con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e fuga per omissione ad obblighi verso agenti. I suoi due complici, di 31 e 28 anni, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. L’operazione ha permesso di restituire la refurtiva alla legittima proprietaria e di interrompere una serie di azioni criminali che avrebbero potuto mettere a rischio altri cittadini.

IPA