Due cittadini francesi sono stati fermati dai Carabinieri di Porto Cervo con l’accusa di furto con strappo ai danni di una donna, avvenuto lunedì 25 agosto in pieno giorno, sulla pubblica via. L’episodio si è verificato a Porto Cervo, dove la vittima, di ritorno da una passeggiata con la famiglia, è stata aggredita e derubata del proprio orologio Rolex. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori nella zona.

Il comunicato delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio di lunedì 25 agosto si è trasformato in un incubo per una donna che, insieme alla propria famiglia, stava rientrando da una passeggiata a Porto Cervo, nella località di Cala del Faro. Mentre si avvicinava alla sua abitazione, è stata improvvisamente avvicinata da uno sconosciuto che, agendo con rapidità e violenza, le ha afferrato il polso da dietro e le ha strappato dal braccio un orologio di marca Rolex. Il malvivente si è poi dato alla fuga a piedi, cercando di raggiungere un’auto parcheggiata nelle vicinanze, dove lo attendeva un complice pronto a fuggire.

La reazione della vittima e della figlia

La scena non è passata inosservata: la giovane figlia della donna, accortasi dell’aggressione subita dalla madre, ha reagito prontamente e si è lanciata all’inseguimento dello scippatore. Sentendosi braccato, il ladro ha deciso di disfarsi dell’orologio, gettandolo a terra, per poi salire rapidamente sull’auto guidata dal complice e tentare la fuga.

L’intervento dei Carabinieri e l’inseguimento

La vittima, ancora scossa dall’accaduto, ha immediatamente contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Olbia, fornendo una descrizione dettagliata del veicolo utilizzato dai fuggitivi. Le ricerche sono state diramate in tempo reale e la pattuglia di Porto Cervo si è subito messa sulle tracce dei sospetti. L’auto dei due francesi è stata individuata lungo la SP59 e ne è nato un inseguimento durato alcuni chilometri. Sentendosi ormai raggiunti, i due hanno abbandonato il veicolo e hanno tentato di dileguarsi a piedi tra le rocce e la vegetazione della zona.

Il fermo dei sospetti

La fuga dei due uomini è durata poco. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia della Stazione Carabinieri di Porto Rotondo e delle Guardie Giurate del Consorzio Costa Smeralda, che si sono unite alle ricerche, i due sospetti sono stati bloccati e fermati. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili del furto con strappo.

La denuncia e il riconoscimento

Poco dopo l’accaduto, la donna si è recata presso la Stazione Carabinieri di Porto Cervo per sporgere denuncia. In seguito, grazie all’individuazione fotografica, la vittima ha riconosciuto senza esitazione i due uomini come autori del reato. Dichiarati in stato di fermo, i due cittadini francesi sono stati condotti presso il carcere di Sassari-Bancali, dove sono ora in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Il contesto: una serie di reati simili

L’operazione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e repressione dei reati predatori nella zona della Costa Smeralda. Solo poche settimane prima, il 30 luglio, la Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia aveva fermato tre stranieri ritenuti responsabili di rapina e furto aggravato ai danni di due turisti. In quell’occasione, era stato anche recuperato e restituito al legittimo proprietario un orologio di marca Patek Philippe, rinvenuto presso un residence della città.

La risposta delle istituzioni

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come queste operazioni rappresentino una risposta concreta e tempestiva al fenomeno dei furti e delle rapine che, soprattutto durante la stagione estiva, colpiscono residenti e turisti nelle località più rinomate della Sardegna. L’impegno dei Carabinieri di Olbia e delle altre forze di sicurezza locali si conferma fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Conclusioni

L’arresto dei due cittadini francesi per furto con strappo a Porto Cervo rappresenta un importante risultato nell’attività di contrasto ai reati predatori nella Costa Smeralda. Grazie alla collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e alla prontezza della vittima nel fornire dettagli utili, è stato possibile assicurare alla giustizia i presunti responsabili e restituire un senso di sicurezza alla comunità locale e ai visitatori.

IPA