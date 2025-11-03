Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 43enne è stato denunciato per tentato furto, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo è stato sorpreso a Firenze all’interno di un veicolo grazie alla pronta segnalazione di una residente, mentre tentava di forzare l’auto e, nel corso dell’episodio, ha causato il ferimento di un giovane.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 30 ottobre, quando una cittadina, affacciata alla finestra della propria abitazione in Firenze, ha notato un uomo intento a infrangere il finestrino di un’autovettura parcheggiata in via Giovanni Antonio Sogliani. La donna, resasi conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente urlato contro il sospetto, mettendolo in fuga temporanea.

Il ritorno del sospetto e l’allarme

Pochi minuti dopo, la stessa residente ha sentito nuovamente l’allarme provenire dal veicolo e ha visto il presunto autore del tentato furto rientrare nell’abitacolo, questa volta mentre discuteva animatamente con due persone. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arrivo delle Volanti e l’identificazione

Le Volanti di via Zara sono giunte sul posto e hanno individuato il sospettato seduto sul lato passeggero di un van, il cui vetro anteriore sinistro era stato infranto. L’abitacolo posteriore risultava rovistato, segno evidente del tentato furto appena avvenuto. Sul luogo erano presenti anche il proprietario del mezzo e il figlio 18enne, entrambi cittadini cechi, che hanno riconosciuto l’uomo come autore del gesto.

Il ferimento del giovane e i soccorsi

Nel tentativo di bloccare il sospettato, il giovane 18enne è rimasto ferito a un braccio. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando il ragazzo in ospedale, dove è stato dimesso con 8 giorni di prognosi. L’episodio ha così assunto anche i contorni delle lesioni personali, aggravando la posizione dell’indagato.

Il controllo e il sequestro degli strumenti da scasso

Durante il controllo, gli agenti hanno perquisito lo zaino del sospettato, rinvenendo tre cacciaviti e un paio di forbici da sarta. Gli oggetti, ritenuti strumenti idonei allo scasso, sono stati immediatamente sequestrati dalla Polizia, che ha contestato all’uomo anche il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto al rito direttissimo.

