Tre arresti e un bottino di 1.500.000 euro recuperato sono il risultato di un’operazione della Polizia Ferroviaria di Milano, che giovedì pomeriggio ha fermato tre cittadini algerini per furto aggravato in concorso. L’intervento è avvenuto nei pressi della stazione centrale, dove i sospetti sono stati colti in flagrante mentre cercavano di allontanarsi con la refurtiva. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre giovani, tutti con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale, sono stati bloccati dagli agenti dopo essere stati notati durante un servizio di controllo sui treni.

Il controllo della Polizia Ferroviaria e l’individuazione dei sospetti

Durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria di Milano hanno monitorato i passeggeri in discesa da un treno. L’attenzione degli operatori si è concentrata su tre giovani che si aggiravano con fare sospetto all’interno di una carrozza. Gli agenti hanno osservato i movimenti dei sospetti, notando come questi si fossero impossessati di uno zaino prelevato dalle cappelliere.

Il tentativo di occultamento e la fuga

I tre cittadini algerini, rispettivamente di 24, 21 e 20 anni, hanno cercato di nascondere la refurtiva all’interno di un trolley vuoto che avevano portato con sé proprio per occultare il bottino. Dopo aver sistemato lo zaino rubato nel trolley, i giovani hanno tentato di allontanarsi rapidamente dalla carrozza, cercando di confondersi tra la folla e far perdere le proprie tracce.

L’intervento degli agenti e il recupero della refurtiva

Gli agenti, che non hanno mai perso di vista i sospetti, li hanno seguiti fino a piazza Luigi di Savoia. Qui, i tre hanno aperto il trolley, rendendo visibile il contenuto agli occhi dei poliziotti. A quel punto, il personale della Polizia Ferroviaria è intervenuto prontamente, bloccando i giovani e procedendo al controllo del bagaglio.

La vittima e la restituzione del bottino

Rintracciata la parte lesa, un cittadino francese che viaggiava in compagnia di un minore, gli agenti hanno potuto restituire la refurtiva. Lo zaino sottratto conteneva svariati documenti personali, gioielli e orologi di lusso, per un valore commerciale stimato in 1.500.000 euro. La vittima ha sporto formale denuncia presso gli uffici della Polizia Ferroviaria, consentendo così la restituzione degli oggetti di valore sottratti.

Le conseguenze per i responsabili

I tre giovani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici e risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Dopo il rito direttissimo, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di competenza.

Il contesto della sicurezza ferroviaria a Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e repressione dei reati nelle aree ferroviarie di Milano. La presenza costante degli agenti e il monitoraggio attento dei flussi di passeggeri hanno permesso di individuare e fermare tempestivamente i responsabili di un furto di ingente valore.

Il valore della collaborazione internazionale

L’episodio ha visto come parte lesa un cittadino francese, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le forze di polizia dei diversi Paesi europei nella tutela dei viaggiatori e nella lotta ai reati transfrontalieri. La pronta restituzione degli oggetti rubati ha rappresentato un segnale importante per la sicurezza dei passeggeri internazionali in transito nella città di Milano.

