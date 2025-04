Furto da 100mila euro in oreficeria: sei denunce per colpi notturni tra Sistiana e Verona, come agiva la banda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei denunce per furto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, cinque cittadini kosovari e un cittadino serbo sono stati accusati di aver commesso un furto ai danni di un’oreficeria. L’episodio è avvenuto l’8 novembre 2024 a Sistiana, con un bottino di oltre 100.000 euro in gioielli e preziosi.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Duino Aurisina ha attribuito la responsabilità del grave furto a un gruppo di sei persone. Il capo della banda, un cittadino kosovaro nato nel 1976, operava da una base logistica a Udine. Da qui, il gruppo partiva con diverse autovetture per compiere furti notturni in maniera organizzata, colpendo esercizi commerciali e banche.

Arresti precedenti

Gli stessi individui erano stati già arrestati il 15 dicembre in flagranza di reato per un altro furto commesso in un’oreficeria all’interno di un centro commerciale a Cologna Veneta, in provincia di Verona. Gli investigatori hanno fornito all’Autorità Giudiziaria elementi cruciali per l’attribuzione del grave episodio ai soggetti indagati, un evento che aveva profondamente colpito e allarmato la popolazione residente.

