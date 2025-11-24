Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Firenze e Roma ha portato all’arresto di tre persone per il colpo messo a segno nella boutique Dior di via degli Strozzi. I fatti, avvenuti nella notte tra il 30 e il 31 agosto, sono stati ricostruiti grazie a un’attenta attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Firenze e quella di Roma. L’attività investigativa, avviata su delega del Procuratore della Repubblica di Firenze, ha permesso di eseguire, il 20 novembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti: un cittadino italiano di 26 anni, un cittadino moldavo di 28 anni e un cittadino uruguaiano di 37 anni. Tutti sono accusati di furto aggravato in concorso.

Il colpo nella boutique di via degli Strozzi

I fatti contestati risalgono alla notte del 31 agosto, quando quattro persone si sono introdotte all’interno di una boutique di via degli Strozzi a Firenze. I malviventi hanno asportato beni di lusso, tra cui borse, sciarpe, occhiali e scarpe, per un valore complessivo di circa 184.000 euro. L’ingresso nel negozio è avvenuto attraverso un foro praticato nella parete dell’edificio adiacente, in via dei Sassetti, che ha permesso ai ladri di accedere passando da un armadio cassa situato negli uffici del negozio.

La dinamica del furto aggravato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre dei quattro autori del furto, provenienti da Roma, erano arrivati a Firenze già la notte del 30 agosto. In quella circostanza avevano iniziato a danneggiare la parete dell’edificio, per poi, la sera successiva, completare il foro nel muro e introdursi nel negozio con il volto travisato, intorno alle ore 02:00. L’azione, pianificata nei dettagli, ha permesso ai ladri di agire indisturbati e di impossessarsi della refurtiva di ingente valore.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli investigatori della Squadra Mobile di Firenze hanno ricostruito la vicenda grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ai tabulati telefonici e alle attività di intercettazione. Questi elementi hanno consentito di individuare anche il veicolo utilizzato dai responsabili per raggiungere Firenze e per la fuga verso la capitale. Al momento, sono stati identificati tre dei quattro autori del furto, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità del quarto complice.

Controlli e perquisizioni a Roma

In concomitanza con l’esecuzione della misura cautelare, nella capitale sono stati effettuati numerosi controlli mirati al recupero della refurtiva e all’acquisizione di ulteriori elementi utili alle indagini. Le operazioni hanno coinvolto diversi luoghi di interesse per gli investigatori, con l’obiettivo di ricostruire l’intera filiera del furto e individuare eventuali complici o ricettatori.

IPA