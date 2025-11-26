Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce e un arresto tra Ottiglio e Pontestura, dove sono stati recuperati quattro mountain bike elettriche rubate da un’azienda locale. I responsabili, un 32enne e un 33enne, sono stati individuati e denunciati per furto aggravato e ricettazione, mentre uno dei due è stato anche arrestato per un decreto di espulsione. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un imprenditore e alla tempestività delle forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato con una chiamata al 112 da parte di un imprenditore del settore delle due ruote, che ha segnalato un allarme intrusione presso la propria azienda situata nel territorio di Ottiglio. L’immediato intervento delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e del Comando Stazione ha permesso di avviare rapidamente le ricerche della merce trafugata.

Il fermo a Pontestura e il recupero della refurtiva

Poco dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno individuato un furgone sospetto nel vicino comune di Pontestura. Dopo aver fermato e ispezionato il veicolo, gli agenti hanno scoperto al suo interno il bottino del furto appena avvenuto: quattro mountain bike elettriche del valore complessivo di circa 20.000 euro. Insieme alle biciclette, sono stati rinvenuti anche gli attrezzi da scasso utilizzati dai due uomini per accedere all’interno della ditta e portare via la merce. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

I due uomini fermati, un 32enne e un 33enne, sono stati riconosciuti anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’azienda. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire in breve tempo la dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili del reato.

Provvedimenti amministrativi e arresto

Su richiesta dei Carabinieri del Comando Compagnia, il Questore di Alessandria ha emesso nei confronti dei due denunciati la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nei comuni di Cereseto e Pontestura. Durante gli accertamenti per la completa identificazione degli autori del furto, è emerso che sul 32enne gravava un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, con contestuale ordine del Questore di Verbania di lasciare il territorio italiano. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.

