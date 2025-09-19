Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dalla Polizia di Stato presso l’aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio dell’11 settembre. Un cittadino algerino di 35 anni è stato fermato in flagranza di furto aggravato ai danni di un passeggero britannico appena giunto da Londra. L’uomo, senza documenti e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo essere stato inseguito e bloccato dagli agenti nei pressi dell’area di noleggio veicoli del Terminal 1. Il movente sarebbe da ricondurre all’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori svolta dalle forze dell’ordine nell’ambito aeroportuale.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo e prevenzione dei reati predatori all’interno dello scalo di Malpensa. Gli agenti hanno individuato e fermato il sospetto proprio mentre cercava di allontanarsi rapidamente con un trolley appena sottratto a un viaggiatore straniero.

La dinamica dell’arresto

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio dell’11 settembre, quando il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Terminal 1 ha notato un uomo che si muoveva in modo sospetto nei pressi dell’area dedicata al noleggio auto. L’individuo, trascinando un trolley, si stava allontanando a passo svelto, seguito da un altro soggetto che tentava di raggiungerlo. Gli agenti sono prontamente intervenuti e hanno bloccato la persona inseguita, che si è poi rivelata essere il responsabile del furto del bagaglio appartenente a un cittadino inglese appena arrivato da Londra.

La ricostruzione dei fatti

Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori, è emerso che la vittima, mentre stava caricando i propri effetti personali sull’auto a noleggio, è stata avvicinata e distratta da un complice – al momento non identificato – mentre il cittadino algerino si è impossessato di un trolley contenente abiti di valore e un computer portatile. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in 4.000 euro. Dopo il furto, il malvivente ha cercato di dileguarsi rapidamente, ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti di Polizia.

Identità e precedenti del responsabile

Le successive verifiche hanno permesso di accertare che il soggetto fermato era privo di documenti e senza fissa dimora. Inoltre, risultava già gravato da precedenti penali per reati simili e destinatario di ordini di allontanamento dai Comuni di Somma Lombardo e Ferno. L’uomo, di 35 anni, è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato in flagranza di reato.

Le conseguenze giudiziarie

Il giorno successivo, 12 settembre, si è tenuta l’udienza per direttissima presso il Tribunale di Busto Arsizio. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la condanna dell’imputato a otto mesi di reclusione e al pagamento di 300 euro di multa. La pena è stata comminata tenendo conto della gravità del furto e dei precedenti specifici dell’arrestato.

Espulsione dal territorio nazionale

Considerata la posizione irregolare dell’uomo sul territorio italiano, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese ha avviato le procedure per l’espulsione. Gli adempimenti amministrativi sono stati eseguiti in tempi rapidi, a conferma della volontà delle autorità di contrastare con fermezza i reati predatori e garantire la sicurezza dei viaggiatori nello scalo aeroportuale.

Il contesto: la sicurezza a Malpensa

L’operazione si inserisce in un quadro di costante attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati predatori che colpiscono i passeggeri in transito presso l’aeroporto di Malpensa. La presenza di viaggiatori internazionali e l’elevato flusso di persone rendono lo scalo un obiettivo sensibile per i malintenzionati. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree più esposte, come quelle dedicate al noleggio veicoli, dove spesso si verificano furti e borseggi.

Le strategie di prevenzione

Le autorità raccomandano ai passeggeri di prestare la massima attenzione ai propri effetti personali, soprattutto durante le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Episodi come quello avvenuto l’11 settembre dimostrano come i reati predatori possano essere messi a segno in pochi istanti, approfittando di momenti di distrazione. La collaborazione tra personale di sicurezza aeroportuale e forze di Polizia si è rivelata fondamentale per garantire interventi tempestivi e l’arresto dei responsabili.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Malpensa ha ribadito l’impegno costante nel contrasto ai reati predatori e nella tutela dei viaggiatori. L’arresto del cittadino algerino rappresenta un importante risultato operativo, frutto della presenza capillare degli agenti nelle aree sensibili dello scalo e della capacità di intervenire rapidamente in caso di necessità.

Conclusioni

L’episodio di furto aggravato ai danni del passeggero britannico si è concluso con il recupero della refurtiva e l’arresto del responsabile. Le autorità invitano i viaggiatori a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto e a collaborare con le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di furto e borseggio all’interno dell’aeroporto di Malpensa.

IPA