Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato tratto in arresto un cittadino moldavo di 26 anni, destinatario di un mandato di cattura internazionale per furto aggravato. L’uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato presso una struttura ricettiva di Torino, dopo che aveva tentato di eludere i controlli fornendo documenti falsi. Il provvedimento di cattura era stato emesso dal Tribunale di Chisinau, in Moldavia, a seguito di un furto di 60.000 euro commesso nel gennaio 2026.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie a un’attenta attività di controllo e prevenzione svolta dagli agenti della Questura di Torino. L’operazione si è conclusa con il fermo di un uomo di origini moldave, già noto alle autorità internazionali per gravi reati contro il patrimonio.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da un alert generato dal sistema “Alloggiati web”, che monitora le presenze nelle strutture ricettive. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è quindi recata in una struttura di via Ormea, dove ha rintracciato il sospettato. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, l’uomo ha consegnato documenti intestati a un’altra persona, ma gli agenti hanno proceduto a un approfondimento delle verifiche.

L’identificazione e il mandato internazionale

Accompagnato negli uffici della Questura per una compiuta identificazione, il cittadino moldavo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Da queste interlocuzioni è emerso che a suo carico pendeva un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali, emesso nel marzo scorso dal Tribunale di Chisinau, in Moldavia, per furto aggravato.

Il furto in Moldavia e il valore del bottino

L’uomo arrestato sarebbe coinvolto in un furto di ingente valore, commesso in Moldavia nel gennaio 2026 insieme ad altri complici ancora non identificati. Il bottino sottratto ammonterebbe a circa 60.000 euro. Le autorità moldave avevano quindi richiesto la collaborazione internazionale per la cattura e l’estradizione del sospettato.

Il caso dimostra l’efficacia dei sistemi di controllo e della cooperazione tra le forze di polizia a livello internazionale. Grazie all’alert del sistema “Alloggiati web” e al tempestivo intervento degli agenti della Questura di Torino, è stato possibile individuare e arrestare un soggetto ricercato per gravi reati commessi all’estero.

IPA