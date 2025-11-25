Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nei pressi dell’ospedale di Rimini, dove un uomo straniero pluripregiudicato è stato fermato mentre tentava di rubare una bicicletta elettrica. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della vittima, che, tramite il geolocalizzatore installato sul mezzo, ha notato uno spostamento sospetto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 24 novembre 2025. Gli agenti della squadra Volante dell’UPGSP di Rimini sono intervenuti rapidamente nei pressi del parcheggio dell’ospedale, dopo aver ricevuto la segnalazione di un possibile furto in corso.

L’intervento della Polizia

La vicenda ha avuto inizio quando il proprietario della bicicletta elettrica, recatosi in ospedale, ha parcheggiato il proprio mezzo assicurandolo con un lucchetto. Poco dopo, una notifica sul suo smartphone lo ha avvisato che la bicicletta si stava muovendo, segno che qualcuno stava tentando di impossessarsene. Il proprietario si è quindi precipitato all’esterno, dove ha notato uno straniero intento a trasportare la bici di peso.

Nel frattempo, la squadra Volante della Polizia di Stato, giunta sul posto, ha preso contatto con la vittima, che ha immediatamente indicato l’autore del furto. L’uomo sospetto si trovava all’interno di un’area verde, intento ad armeggiare sulla bicicletta. Alla vista degli agenti, il soggetto ha abbandonato il velocipede e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

L’identità e i precedenti dell’arrestato

L’uomo fermato è risultato essere uno straniero pluripregiudicato, con precedenti per reati contro il patrimonio, reati in materia di stupefacenti e immigrazione. Era inoltre irregolare sul territorio nazionale e sottoposto a una misura limitativa della libertà personale. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il soggetto era già stato più volte tratto in arresto in passato.

IPA