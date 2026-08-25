Furto dei quadri di Antonello da Messina dal museo, custode indagato per "false dichiarazioni": la svolta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Svolta nel caso del furto al Museo di Messina: c’è un indagato. Si apre l’ipotesi di una talpa all’interno della struttura. Le indagini si sono mosse verso uno dei custodi che la sera di Ferragosto era in servizio proprio mentre i ladri portavano via le preziose opere di Antonello da Messina. Insieme ai colleghi, il custode è stato ascoltato in qualità di testimone. Durante l’audizione le contraddizioni hanno portato alla sospensione del verbale. Non più persona informata sui fatti, il custode è diventato indagato per false dichiarazioni.

Furto al museo: c’è un indagato

Prima importante svolta nell’inchiesta sul furto d’arte avvenuto nel giorno di Ferragosto nel museo del MuMe. Dopo l’audizione dei custodi della struttura, uno di questi è stato iscritto nel registro degli indagati.

Sarebbe stato proprio lui a essere in servizio la sera di Ferragosto, mentre i ladri trafugavano le opere di Antonello da Messina. A far scattare i dubbi ai sostituti procuratori Maria Di Mulo e Massimo Trifirò sono state le contraddizioni nel racconto dell’uomo rispetto a quelle degli altri tre colleghi ascoltati.

Così la sua posizione è cambiata. Mentre l’audizione veniva sospesa, il custode è stato cancellato dalla lista delle persone informate sui fatti e inserito nel registro degli indagati per false dichiarazioni al pubblico ministero.

Cosa ha detto ai magistrati?

Repubblica ricostruisce cosa il custode avrebbe detto ai magistrati durante l’audizione, poi sospesa, che decreta la prima importante svolta nell’inchiesta sul furto d’arte.

Il custode avrebbe raccontato una versione con troppe contraddizioni rispetto a quella degli altri dipendenti. Una ha detto di non essersi accorta dell’allarme scattato mentre i ladri portavano via le opere, mentre un altro custode aveva ammesso di aver sentito la sirena e di averla spenta.

L’ammissione: “Pensavamo ci fosse un falso contatto, già altre volte era accaduto”. Un’altra collega ha spiegato che l’allarme è stato riacceso dopo quattro minuti. Il custode finito al centro dell’attenzione dei magistrati ha accennato alla storia dell’allarme spento, ma nella sua versione non combacia la cronologia degli eventi.

Cosa sappiamo sul furto

Al momento, quello che è certo è che i due ladri sono entrati nel museo vestiti con abiti neri e caschi integrali. Si sono mossi con sicurezza, sapendo cosa fare. Prima hanno allargato le sbarre della recinzione metallica esterna e poi hanno puntato all’ingresso secondario. Lo hanno fatto con un piede di porco, lo stesso utilizzato per aprire una porta che non era protetta da un allarme.

Secondo gli agenti, i ladri sapevano che percorso fare e in una manciata di minuti si sono ritrovati nella sala con le opere di Antonello da Messina. Solo in quel momento è scattato l’allarme e le telecamere li hanno ripresi in azione mentre staccavano le tele del polittico di San Gregorio. Poi con lo stesso piede di porco hanno spaccato la teca che custodiva la tavoletta bifronte.

Dopo l’allarme nessuno ha controllato le sale e non è stato avvertito il 112 perché credevano si trattasse di un falso contatto. Le indagini proseguono passando al setaccio le storie, le parentele e le relazioni degli addetti al museo e dei custodi, due donne e due uomini.