Furto dei quadri di Antonello da Messina dal museo, la telefonata che dà l'allarme: "Valgono un sacco"

È ancora avvolto nel mistero il furto dei quadri di Antonello da Messina dal Museo Regionale Accascina (MuMe). I ladri, che hanno agito indisturbati, avrebbero messo a segno il colpo in pochi minuti per poi dileguarsi nel nulla. Ma tra la rapina e l’effettiva fuga, i banditi avevano lasciato la refurtiva incustodita per strada. E ad accorgersene è stata una cittadina messinese che aveva chiamato il 112 per segnalare la presenza dei dipinti sul muretto della recinzione. “Mi trovo all’Annunziata accanto al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada”, si sente nell’audio diffuso dalla Questura. La donna appare consapevole di quello che ha visto, avvertendo le forze dell’ordine: “Sono quadri del museo che valgono un sacco di soldi“.