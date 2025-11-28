Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

114 computer sono stati restituiti agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Alife (Caserta). A riconsegnarli i Carabinieri di Piedimonte Matese. I dispositivi erano stati sottratti nella notte del 24 novembre, compromettendo la regolare attività didattica. L’azione dei militari ha permesso di recuperare in sole 48 ore i computer, dal valore complessivo superiore ai centomila euro, individuando il deposito a Napoli e denunciando due persone per ricettazione.

Il furto e le indagini immediate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine dopo il furto avvenuto presso il laboratorio informatico dell’Istituto Tecnico Industriale di Alife. I ladri, nella notte del 24 novembre, avevano forzato una porta secondaria dell’edificio scolastico, riuscendo a sottrarre oltre cento laptop utilizzati dagli studenti per le attività didattiche.

L’episodio di furto ha destato forte preoccupazione nella comunità scolastica e tra le autorità locali, poiché la sottrazione dei dispositivi informatici rischiava di compromettere il normale svolgimento delle lezioni. I Carabinieri della Stazione di Alife, già impegnati nella vigilanza degli istituti scolastici del territorio, hanno avviato subito le indagini per risalire agli autori del gesto e recuperare la refurtiva.

Il ritrovamento a Napoli

Le verifiche condotte dai militari hanno portato a Napoli, in via Oliviero Zuccarini. Qui, presso l’abitazione di una coppia – un 32enne e una 28enne – è stato individuato un deposito dove erano nascosti i 114 computer rubati. I due coniugi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ricettazione, mentre proseguono le ricerche dei responsabili materiali del furto.

La restituzione dei computer agli studenti

La cerimonia di restituzione si è svolta nell’aula magna dell’istituto d’istruzione secondaria “G. Caso” di Piedimonte Matese. All’evento hanno preso parte i sindaci di Alife e Piedimonte Matese, Fernando De Felice e Vittorio Civitillo, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale, Bernarda De Girolamo, che ricopre anche la carica di vicesindaco di Piedimonte Matese.

Il ringraziamento delle autorità

Durante la cerimonia, le autorità locali hanno espresso gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto e per l’impegno costante nella tutela del territorio, della collettività e delle istituzioni scolastiche. Il recupero dei dispositivi ha permesso agli studenti di riprendere regolarmente le attività didattiche, restituendo serenità all’intera comunità scolastica.

