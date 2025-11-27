Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani stranieri sono stati arrestati ieri mattina a Como dopo essere stati sorpresi a rubare alcolici in un supermercato e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha fermato i responsabili poco dopo il furto, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dai testimoni. I due sono stati trattenuti in Questura in attesa del processo con rito direttissimo, previsto per questa mattina.

I fatti: il furto e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando una Volante è intervenuta in seguito a una segnalazione di furto presso un supermercato di Viale Innocenzo XI a Como. L’episodio si è verificato intorno alle 14.30, quando il personale del negozio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato il comportamento sospetto di due giovani stranieri.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due uomini avevano pianificato il furto con una precisa divisione dei ruoli: uno dei due, un 23enne egiziano senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è entrato nel supermercato e ha nascosto tra gli scaffali due bottiglie di alcolici, mentre il complice, un 24enne marocchino, è rimasto all’esterno a fare da palo. Dopo aver prelevato la merce, il primo è uscito senza pagare, ma è stato notato dal personale che ha immediatamente allertato la Polizia.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alle informazioni raccolte e alle descrizioni dettagliate fornite dai testimoni, gli agenti sono riusciti a rintracciare i due sospetti pochi minuti dopo nei pressi della chiesa del SS. Crocifisso in Viale Varese. Durante la perquisizione, il 23enne è stato trovato in possesso di una delle bottiglie rubate, nascosta sotto la tuta, mentre l’altra bottiglia, già aperta e in parte consumata, è stata rinvenuta a terra vicino al 24enne.

La resistenza agli agenti

Sin dal primo momento, i due giovani hanno mostrato un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, cercando di aggredirli, minacciandoli e inveendo contro di loro. Solo dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarli e a condurli nell’autovettura di servizio per portarli in Questura. Anche durante la permanenza negli uffici della Polizia, i due hanno continuato a mantenere una condotta aggressiva, rendendo necessario un ulteriore intervento per riportare la calma.

Gli accertamenti in Questura

Una volta giunti in Questura, sono stati effettuati i controlli di rito sui due arrestati. È emerso che il 23enne egiziano aveva già diversi precedenti di polizia, tra cui resistenza a Pubblico Ufficiale, furto, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, oltre a essere stato segnalato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Il 24enne marocchino, invece, è risultato completamente privo di documenti e mai censito negli archivi di Polizia, confermando così il suo stato di clandestinità.

I provvedimenti adottati

Alla luce delle circostanze e delle dinamiche accertate, il 23enne è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il 24enne è stato tratto in arresto per la sola resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto che entrambi venissero trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per questa mattina alle 11.00.

IPA