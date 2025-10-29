Furto di birra e parmigiano a Biella, 30enne arrestato: così ha trafugato la merce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per rapina impropria a Biella. Un uomo di circa trent’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver sottratto della merce da un supermercato e aver aggredito un dipendente nel tentativo di darsi alla fuga.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando il responsabile del supermercato A&O di Piazza Curiel ha contattato il numero unico 112 NUE per denunciare un episodio di furto aggravato da aggressione. Poco prima, un uomo si era introdotto nel punto vendita e, dopo aver nascosto della merce sotto i vestiti, aveva tentato di allontanarsi senza pagare. Nel tentativo di fermarlo, un dipendente è stato aggredito dal malvivente, che si è poi dato alla fuga.

L’identificazione del sospetto

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della volante della locale Questura hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del supermercato. Grazie alle riprese, i poliziotti hanno potuto riconoscere senza esitazione l’autore del reato: si trattava di un uomo di circa trent’anni, originario di Biella, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva

Le indagini hanno condotto gli agenti presso l’abitazione del sospettato, situata non lontano dal supermercato. All’interno dell’appartamento, durante la perquisizione, è stata rinvenuta la merce sottratta poco prima: una bottiglia di birra e una confezione di parmigiano. Il ritrovamento della refurtiva ha confermato i sospetti degli investigatori e ha permesso di procedere all’arresto dell’uomo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’autore del reato è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. In attesa dell’udienza di convalida, il trentenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal giudice competente.

