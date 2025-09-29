Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un deferimento all’Autorità Giudiziaria a Salerno. Un uomo è stato accusato di furto di carburante all’interno del cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno – Reggio Calabria, dopo essere stato sorpreso dagli agenti durante un servizio di vigilanza notturna.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un controllo effettuato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli. Gli operatori, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato un individuo che, in modo sospetto, trascinava una tanica verso un’auto ferma sulla corsia di emergenza.

L’intervento degli agenti e il tentativo di fuga

Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, si sono avvicinati per un controllo. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha abbandonato il contenitore sull’asfalto e ha tentato di darsi alla fuga, dirigendosi verso le campagne circostanti e sfruttando l’oscurità della notte per cercare di far perdere le proprie tracce. Nonostante il tentativo di dileguarsi, gli agenti hanno proceduto con le verifiche sul veicolo lasciato in sosta.

Il ritrovamento del carburante rubato

All’interno dell’autovettura, la Polizia ha rinvenuto altre taniche piene di gasolio, per un totale di 100 litri. Il conducente non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del carburante, aumentando così i sospetti degli agenti circa la natura illecita del possesso.

Accertamenti e conferma del furto

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che il carburante era stato sottratto poco prima da una gru situata nel cantiere TAV adiacente alla zona del controllo. La corrispondenza tra la quantità di gasolio mancante e quella rinvenuta nelle taniche ha confermato l’ipotesi di furto ai danni del cantiere della nuova linea ferroviaria ad alta velocità.

Le conseguenze per l’indagato

L’uomo, residente nella provincia di Salerno, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di furto. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il contesto: furti nei cantieri e sicurezza

Il fenomeno dei furti di carburante nei cantieri rappresenta un problema ricorrente, soprattutto nelle grandi opere infrastrutturali come la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria. Il gasolio, utilizzato per alimentare i mezzi pesanti e le gru, costituisce spesso un obiettivo per chi cerca di ottenere profitti illeciti. Le forze dell’ordine, attraverso servizi di vigilanza mirati, cercano di contrastare questi episodi, garantendo la sicurezza dei cantieri e la regolarità dei lavori.

Il ruolo della Polizia Stradale di Eboli

La Sottosezione Polizia Stradale di Eboli svolge un ruolo fondamentale nel presidio delle arterie stradali e delle aree limitrofe ai cantieri. L’operazione del 24 settembre dimostra l’efficacia dei controlli notturni e la prontezza degli agenti nell’individuare comportamenti sospetti, intervenendo tempestivamente per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio.

Le indagini in corso

Le indagini proseguono per chiarire se l’uomo abbia agito da solo o con la complicità di altri soggetti. Gli inquirenti stanno analizzando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona, al fine di individuare eventuali reti di furto organizzato di carburante ai danni dei cantieri.

La risposta delle istituzioni

Le autorità locali e le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, imprese impegnate nei lavori e cittadini, per segnalare tempestivamente situazioni sospette e contribuire alla prevenzione dei reati. L’episodio avvenuto nella provincia di Salerno rappresenta un esempio di come la sinergia tra controllo del territorio e prontezza operativa possa portare a risultati concreti nella lotta ai furti.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Salerno si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio. Il deferimento dell’indagato per furto di carburante rappresenta un segnale importante per la tutela delle infrastrutture strategiche e la sicurezza dei cantieri. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e prevenire nuovi episodi analoghi.

IPA