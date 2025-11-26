Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovanissimi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare carte da gioco in un supermercato di Como. L’episodio, avvenuto nella mattinata di ieri, ha visto coinvolti un 14enne e un 13enne, entrambi residenti nella zona dell’Intelvi e di origini straniere, ma cittadini italiani.

I fatti: la dinamica del furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 8.00 di ieri mattina, quando una volante è stata inviata in via Carloni, presso un supermercato di Como, a seguito di una segnalazione di furto. Gli agenti hanno raggiunto il luogo indicato e hanno preso contatto con l’addetto alla sicurezza del punto vendita.

L’addetto alla sicurezza ha raccontato agli agenti di aver notato i due minorenni aggirarsi tra gli scaffali del supermercato. I ragazzi, secondo quanto riferito, avrebbero prelevato della merce dagli espositori, nascondendola poi all’interno di uno zaino. Una volta giunti all’uscita, sono stati fermati dal personale di sicurezza, che ha scoperto che i giovani avevano sottratto due bustine di particolari carte da gioco, per un valore complessivo di 80 euro.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi accompagnato i due ragazzi in Questura per gli accertamenti del caso. Durante le procedure di identificazione, è emerso che uno dei due, il 13enne, non era imputabile in quanto minore di 14 anni, come previsto dalla legge italiana. Il suo compagno, invece, avendo compiuto 14 anni, è stato formalmente denunciato per furto aggravato in concorso.

Al termine delle procedure, la merce sottratta è stata restituita al supermercato, poiché ritenuta ancora idonea alla vendita. I due minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, che sono stati informati dell’accaduto e delle conseguenze legali per il 14enne.

