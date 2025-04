Furto di cibo e bevande con appositi indumenti modificati, due uomini arrestati a Narni Scalo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Narni Scalo, dove due cittadini rumeni sono stati fermati per furto aggravato in concorso. L’operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì, quando i militari hanno individuato i sospettati in un supermercato di via Tuderte, dopo una segnalazione di furto presso un altro esercizio commerciale.

La dinamica dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Amelia tramite il 112. I militari, grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno acquisito la descrizione dei due sospettati e si sono messi alla loro ricerca. Poco dopo, i due uomini sono stati trovati in possesso di prodotti alimentari, dai quali era stato strappato il dispositivo antitaccheggio, abilmente occultati in appositi indumenti opportunamente modificati, indossati al di sotto del giaccone.

La refurtiva

La perquisizione del veicolo in uso ai sospettati, parcheggiato all’esterno del supermercato, ha portato al ritrovamento di ulteriori prodotti rubati, tra cui 20 bottiglie di olio d’oliva e confezioni di salumi e formaggi. La refurtiva, del valore di oltre 400,00 €, è risultata essere il frutto di tre taccheggi in diversi supermercati, tra cui uno in Piazza Comencini n. 1.

Conseguenze legali

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che si è svolto ieri mattina. Il Giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare del divieto di dimora. Inoltre, è stata avviata la procedura per l’irrogazione del f.v.o. da parte della Questura. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e, fino a eventuale condanna irrevocabile, gli indagati devono ritenersi innocenti.

