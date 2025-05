Furto di condizionatori all'Università di Catania, cittadino fa arrestare un 52enne: come lo ha incastrato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un 52enne a Catania. L’uomo è stato fermato per furto di condizionatori d’aria dall’Università degli Studi. L’intervento è avvenuto dopo la segnalazione di un cittadino.

Il furto e l’intervento della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, un catanese, aveva approfittato di una finestra aperta per introdursi nella sede universitaria di via Androne. Dopo aver caricato i condizionatori rubati sulla sua auto, si è diretto verso piazza Santa Maria di Gesù. Un cittadino, insospettito dal comportamento, ha prontamente contattato il Numero Unico per le Emergenze per segnalare il furto in corso.

La cattura del ladro

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Questura ha inviato una pattuglia che, seguendo le descrizioni fornite, è riuscita a intercettare l’auto del sospetto in via Plebiscito. Dopo aver intimato l’alt, i poliziotti hanno perquisito il veicolo, trovando diversi condizionatori e strumenti tipici dei ladri, come cacciaviti e tronchesine.

Sequestro e arresto

Gli agenti hanno successivamente ispezionato i locali dell’Università, constatando che in diverse stanze i condizionatori erano stati rimossi. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per furto aggravato. Dopo l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo l’obbligo di presentazione alla P.G.

Collaborazione cittadina

Grazie alla collaborazione dei residenti della zona, la polizia è riuscita a fermare il ladro e restituire i beni pubblici sottratti. L’episodio sottolinea l’importanza della cooperazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Fonte foto: IPA